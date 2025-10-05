عراقچی: دیپلماسی هیچوقت به پایان نمی رسد

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس عراقچی در حاشیه نشست با سفرا و نمایندگی های خارجی مقیم تهران، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز در جلسه با سفرا و روسای نمایندگی‌های خارجی مقیم تهران در مورد اقدامات صورت گرفته در شورای امنیت و مباحث مربوط به اسنپ‌بک و در مورد آثار و تبعات تصمیم گرفته شده صحبت شد.

وی افزود: همه کشورها باید حقانیت ایران را می‌دانستند. باید می‌دانستند چه وضعیتی را غربی‌ها پیش آوردند و اینکه ایران چگونه برای راه حل مذاکراتی منصفانه و متعادل تلاش کرده و این کشورهای غربی بودند که به دلیل زیاده خواهی پاسخ منفی دادند.

عراقچی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شما همزمان که از کاهش نقش اروپا در پرونده هسته‌ای سخن گفتید، بارها تاکید کردید که پنجره دیپلماسی بسته نیست، همکاری ایران و تروئیکای اروپایی در ادامه مسیر چگونه خواهد بود، افزود: فکر می‌کنم امروز دیگر به یک تجربه‌ی ثابت و اثبات‌شده رسیده‌ایم که هیچ راه‌حلی جز راه‌حل دیپلماتیک و مذاکره‌شده برای برنامه‌ی هسته‌ای ایران وجود ندارد. این واقعیت در سال‌های اخیر بارها آزموده و تأیید شده است.

وی ادامه داد: بارها ایران را به حمله‌ی نظامی تهدید کردند و حتی در مقاطعی آن را امتحان کردند، اما دیدند که مسئله‌ ایران با اقدام نظامی حل‌شدنی نیست.

وزیر خارجه تصریح‌کرد: همین وضعیت در مورد اسنپ‌بک نیز صادق است. اروپایی‌ها بارها تهدید کردند که مکانیزم اسنپ‌بک را فعال می‌کنند. پاسخ ما همواره این بوده که همان‌طور که حمله‌ نظامی نتوانست راه‌حل نهایی برای مسئله‌ی هسته‌ای ایران باشد، فعال‌سازی اسنپ‌بک هم چنین کارکردی نخواهد داشت. این اقدام نه‌تنها به حل مسئله کمک نمی‌کند، بلکه صرفاً روند دیپلماسی را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌سازد.

عرافچی بیان کرد: سه کشور اروپایی گمان می‌کردند اهرم فشار تازه‌ای در دست دارند و با تهدید به اجرای آن می‌توانند ایران را تحت فشار بگذارند. اما حالا که آن را به‌کار گرفته‌اند، نتیجه را دیده‌اند؛ هیچ تغییری در وضعیت ایجاد نشد و هیچ مشکلی حل نگردید؛ تنها دستاوردشان تضعیف مسیر دیپلماسی بود.

وزیر امور خارجه افزود: البته دیپلماسی هیچ‌گاه پایان نمی‌یابد؛ دیپلماسی همیشه هست. اما پرسش این است که در چه شرایطی، با چه طرف‌هایی و بر پایه‌ی چه موازنه‌ای ادامه پیدا می‌کند. اکنون شرایط نسبت به گذشته کاملاً متفاوت است. سه کشور اروپایی به‌وضوح نقش خود را در فرآیند دیپلماتیک تضعیف کرده‌اند و وجاهت خود را برای مذاکره مستقیم با ایران تا حد زیادی از دست داده‌اند.

وی تاکید کرد: به باور من، در هرگونه راه‌حل مذاکره‌محور آینده، نقش اروپا به‌مراتب کم‌رنگ‌تر از گذشته خواهد بود.

عراقچی در پاسخ به سوال دیگری در مورد گزارش‌های رسانه‌ای مبنی بر اینکه آمریکا چهار شرط را برای مذاکره با ایران از جمله شروط غیرهسته‌ای گذاشته است، عنوان کرد: شرط‌هایی که در رسانه‌ها مدعی شدند گذاشته شده، هیچ‌کدام رسماً به ما گفته نشده است. ما در ماه‌های اخیر فقط درباره موضوع هسته‌ای با آمریکایی‌ها صحبت داشتیم؛ البته به‌صورت غیرمستقیم. پیام‌هایی به شکل مستقیم، غیرمستقیم یا از طریق واسطه‌ها بین ما و طرف آمریکایی تبادل شده، اما هیچ‌گاه هیچ موضوعی غیر از موضوع هسته‌ای مورد گفت‌وگو نبوده است.

وزیر خارجه گفت: در این تبادلات، پیشنهادات ما کاملاً روشن بود و فکر می‌کنیم اگر به پیشنهاد ما توجه می‌شد و فرصت برای دیپلماسی به این شکل از بین نمی‌رفت یا محدود نمی‌شد، دستیابی به یک راه‌حل مذاکره‌شده و دیپلماتیک دور از دسترس نبود.

وی ادامه داد: اکنون امکانی وجود دارد، به‌شرط آن‌که طرف مقابل با حسن نیت وارد مذاکراتی شود که منافع متقابل طرفین را در بر داشته باشد.

عراقچی در ادامه با بیان اینکه تفاوت شرایط امروز با گذشته این است که یک موضوع جدید به آن اضافه شده است؛ اقدامی که در شورای امنیت انجام دادند.، تصریح کرد: همان‌طور که پیش‌تر گفتم، این اقدام هرگونه مذاکره آینده را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند و دستیابی به یک راه‌حل توافق‌شده را دشوارتر خواهد ساخت.

عراقچی ادامه داد: وزارت امور خارجه به تلاش‌های خود برای پیشبرد دیپلماسی ادامه خواهد داد. از نظر ما، نقش دیپلماسی هیچ‌گاه قابل حذف یا نادیده گرفتن نیست. ما به تلاش‌های خود ادامه خواهیم داد، اما همان‌طور که گفتم، با توجه به تغییر شرایط چه پس از تهدید و حمله نظامی و چه پس از اجرای اسنپ‌بک مذاکرات آینده قطعاً مانند گذشته نخواهد بود.