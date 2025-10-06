خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- مهرداد جشنی پور*: این روزها در هر کوی و برزن از نقطه به نقطه استان بوشهر، گلایه های شدید مردمی نسبت به ضعف شدید آنتن دهی تلفن های همراه و قطعی مکرر اینترنت های خانگی به گوش می رسد.

بخش عمده ای از مشترکین تلفن های همراه می گویند: در منازل خود قادر به دریافت سیگنال نبوده و ناچار هستند در هوای گرم و در فضای باز قرار گیرند تا بتوانند تماس های معمول خود را با تلفن همراه انجام دهند.

بررسی ها نشان می دهد که از ابتدای امسال و با رونق گرفتن ریپیترها توسط اشخاص حقیقی و برخی دستگاه های دولتی ، مداخلات سیگنال ایجاد و زمینه قطعی های مکرر و عدم آنتن دهی های مطلوب برای مشترکان تلفن همراه فراهم شده است.

اگر چه با حکم دادستانی محدود اشخاص استفاده کننده از این ریپیترها شناسایی و زمینه جمع آوری آنها فراهم شده اما بخشی از ادارات دولتی و بیمارستانی غیر دانشگاهی در مرکز استان همچنان تمرد می کنند.

از نظر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (CRA)، ریپیتر یا تقویت‌کننده سیگنال تلفن همراه دستگاهی است که سیگنال ضعیف اپراتور را دریافت، تقویت و دوباره پخش می‌کند تا آنتن‌دهی در نقاط کور بهتر شود.

این در حالی است که فقط ریپیترهایی که دارای مجوز و تاییدیه سازمان تنظیم مقررات رادیویی باشند، رسمی و قانونی محسوب می‌شوند و استفاده از ریپیترهای غیرمجاز به‌ویژه وارداتی بدون مجوز ممنوع است و طبق قانون اخلال در شبکه‌های عمومی ارتباطی محسوب می‌شود.

کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات معتقدند که ریپیترهای غیررسمی معمولاً تنظیم فرکانسی دقیق ندارند و باعث اختلال در شبکه تلفن همراه شده و سیگنال را به‌صورت اشتباه تقویت می‌کنند به گونه ای که در بخش های زیادی ممکن است ارتباط سایر کاربران منطقه را قطع کنند.

قانون گذار نیز در این موضوع ورود کرده و طبق ماده ۶۸ قانون جرایم رایانه‌ای و مقررات رادیویی هرگونه استفاده از تجهیزات فرستنده/گیرنده بدون مجوز سازمان تنظیم مقررات، مصداق ایجاد اختلال در شبکه و قابل پیگرد قانونی است.

انتظار می رود دادستانی بوشهر با هماهنگی با متولیان حوزه ارتباطات استان، زمینه ورود و برخورد قانونی با دارندگان این ریپیترها را انجام دهند.

همچنین انتظار می رود اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استانداری استان بوشهر که به عنوان نماینده‌ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان و زیر نظر استاندار فعالیت می‌کند با کمک داده‌های اپراتورها، نقاطی را که آنتن‌دهی ضعیف یا بدون پوشش دارند، شناسایی و مکان‌یابی دکل جدید را پیشنهاد دهد.

از آنجا که این اداره کل بازوی تخصصی استاندار در توسعه زیرساخت ارتباطی به شمار می رود نیاز است که درخواست ها و مطالبات آنها نیز که برگرفته از مطالبات مردمی است به دقت مورد توجه واقع شود.

* فعال رسانه ای