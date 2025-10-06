رصد روزانه بازارهای مالی؛ تخلفات صنفی زیر ذره بین پلیس اماکن

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی رفیعی، رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی پایتخت، با اشاره به اقدامات این پلیس پس از جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: علاوه بر مأموریتهای ذاتی و اقدامات روزانهای که این پلیس انجام میدهد، مجموعهای از اقدامات تکمیلی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: پس از جنگ ۱۲ روزه، در حوزههای انتظامی و امنیتی با چالشهایی روبهرو شدیم که برای رفع آنها برنامهریزی دقیقی صورت گرفت. از جمله این اقدامات، شناسایی و کنترل مراکز اقامتی غیرمجاز و رصد اطلاعاتی عوامل خرابکار بود تا از هرگونه سوءاستفاده امنیتی احتمالی جلوگیری شود.
سرهنگ رفیعی تصریح کرد: در گام نخست، مراکز اقامتی مورد پایش قرار گرفتند و سپس واحدهای مسکونیای که بهصورت مبله و ساعتی اجاره داده میشدند، شناسایی شدند.
وی ادامه داد: در این راستا، جلسهای با مشاوران املاک برگزار شد و ضمن توجیه آنان، اعلام شد که اجاره ساعتی یا مقطعی واحدهای مسکونی مجاز نیست و هرگونه واگذاری باید با هماهنگی مراجع ذیصلاح انجام شود.
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی پایتخت، با اشاره به برنامههای این پلیس در حوزههای مختلف انتظامی، امنیتی و اجتماعی اظهار کرد: علاوه بر مأموریتهای ذاتی و اقدامات روزانه، مجموعهای از طرحهای ویژه با هدف ارتقای امنیت عمومی و آرامش شهروندان در دستور کار قرار گرفته است.
وی گفت: یکی از این اقدامات، نظارت و کنترل دقیق مراکز اقامتی و واحدهای مسکونی مبلهای است که بهصورت ساعتی یا کوتاهمدت اجاره داده میشوند. در این زمینه تأکید شده است که هرگونه اجاره ساعتی یا مقطعی باید با ثبت مشخصات افراد و هماهنگی کامل با مراجع ذیربط انجام شود تا از سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری شود.
رئیس پلیس نظارت بر اماکن پایتخت افزود: در حوزه امنیتی نیز کنترل و پایش فعالیتهای مرتبط با مواد شیمیایی پایه در دستور کار قرار گرفته است تا از هرگونه سوءاستفاده در زمینه تولید مواد منفجره و آتشزا جلوگیری شود. به همین منظور، هماهنگی لازم با اتحادیههای مرتبط با مواد شیمیایی نیز انجام شده است.
وی ادامه داد: در بخش اجتماعی نیز پلیس اماکن اقدامات مستمری در زمینه برخورد با فعالیتهای غیرمجاز در پیادهروها و نظمبخشی به زیست شبانه شهر تهران انجام داده است.
به گفته سرهنگ رفیعی، فعالیت واحدهای صنفی باید طبق ضوابط قانونی باشد و در نیمه دوم سال، ساعت پایان فعالیت صنوف تا ساعت ۲۴ تعیین شده است.
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی تهران خاطرنشان کرد: صدور مجوز برای برگزاری مراسمات، کنسرتها، همایشها، سمینارها و نمایشگاهها نیز با هماهنگی کامل و در کمتر از ۲۴ ساعت انجام میشود تا روند خدمترسانی به شهروندان تسهیل شود. وی همچنین تأکید کرد که کسبوکارها باید مجوزهای لازم را بهصورت قانونی و شفاف دریافت کنند تا از بروز تخلفات صنفی و اجتماعی جلوگیری شود.
رصد روزانه بازارهای مالی و بررسی علل اقتصادی تخلفات صنفی در دستور کار پلیس اماکن پایتخت
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی پایتخت، با اشاره به رویکرد جدید پلیس در حوزههای اقتصادی و صنفی اظهار کرد: در ماههای اخیر، کنترل و سرکشی منظم از بازارهای بورسی، بازار بزرگ تهران و مراکز مالی بهصورت مستمر در دستور کار این پلیس قرار گرفته است.
وی افزود: نوسانات ارزی، قیمت دلار و سکه بهطور روزانه مورد رصد اطلاعاتی دقیق قرار میگیرند و تیمهای پلیس در بازارهای مالی و صنفی، حضور فعال و میدانی دارند تا از هرگونه اخلال و تخلف احتمالی جلوگیری شود.
سرهنگ رفیعی ادامه داد: در حوزه اقتصادی نیز، طرح مشترکی با پلیس امنیت اقتصادی و سایر دستگاههای مرتبط برای نظارت بر توزیع آرد دولتی در رستورانها و واحدهای صنفی در حال اجراست. وی خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این طرح، مقابله با سوءاستفاده از سهمیههای دولتی و جلوگیری از توزیع خارج از شبکه است.
رئیس پلیس نظارت بر اماکن پایتخت با تأکید بر نگاه جامع به مشکلات صنفی تصریح کرد: نباید همه مسائل را صرفاً به گردن متصدیان واحدهای صنفی انداخت، چرا که بخشی از مشکلات به نظامهای بالادستی و ساختارهای حاکمیتی بر میشود.
وی توضیح داد: بهعنوان مثال، نهادهایی مانند سازمان امور مالیاتی، افزایش هزینههای اجارهبها، گرانی مواد اولیه، پرداخت حقوق و بیمه کارگران و سایر عوامل اقتصادی، فشار زیادی بر واحدهای صنفی وارد کردهاند. به همین دلیل، برخی از فعالان صنفی با مشکلات اقتصادی مواجه میشوند و در شرایطی قرار میگیرند که توجیه اقتصادی برای ادامه فعالیت ندارند.
سرهنگ رفیعی گفت: در بازدیدهای میدانی و مصاحبههای حضوری با اصناف، بسیاری از متصدیان عنوان کردند که به دلیل فشارهای اقتصادی و افزایش هزینهها، ناچار به تصمیماتی میشوند که گاه خارج از چارچوب قانونی است.
وی تأکید کرد: پلیس ضمن برخورد قانونی با تخلفات، تلاش میکند با نگاه اصلاحی و همراهی با صنوف، راهکارهای مشترکی برای رفع موانع اقتصادی و ساماندهی وضعیت بازار ارائه دهد.
سرهنگ رفیعی با اشاره به گستردگی معضل قهوهخانهها و واحدهای صنفی غیرمجاز گفت: متأسفانه این پدیده ابعاد وسیعی یافته و برخورد صرفاً مقطعی کفایت نمیکند. در همین راستا، با هماهنگیهای انجام شده، مراتب در اختیار دادستان تهران، جناب آقای دکتر صال قرار گرفت و دستگاه قضایی نسبت به دعوت و پاسخخواهی از مسئولان سابق و متصدیان ذیربط اقدام نموده است.
وی افزود: با پیگیریهای مداوم و همکاری دستگاههای ذیربط، سازوکارهای اجرایی و نظارتی تقویت شده و در حوزه واحدهای صنفی غذایی نیز شاهد ساماندهی قابل ملاحظهای بودهایم. لازم است صنوفِ متقاضی استفاده از نیروی کار خارجی، صرفاً از طریق مراجع رسمی و ادارات مربوطه نسبت به تامین کادر اقدام کنند تا از ورود نیروی کار غیرمجاز جلوگیری شود.
سرهنگ رفیعی سپس به جنبههای اخلاقی و اقتصادی این معضلات اشاره کرد و گفت: توصیه ما به فعالان صنفی این است که نگاهی معنوی و اخلاقی به درآمد و نحوه کسبِ خود داشته باشند؛ هرگونه اقدامات غیرقانونی از قبیل تقلب، کمفروشی یا گرانفروشی علاوه بر آن که جرم محسوب میشود، از لحاظ شرعی نیز حرام است و موجب سلب برکت و پایایی کسبوکار خواهد شد. تلاش کنیم روزی حلال را جستوجو کنیم و با رعایت اخلاق حرفهای، اعتماد مردم را پاس داریم.
وی در ادامه بر لزوم رعایت قوانین شهری تأکید نمود و گفت: فضاسازی شهری و پیادهروها مسیر عبور و تردد شهروندان است و هیچ یک از واحدهای صنفی مجاز به ایجاد مزاحمت برای رهگذران یا تصرف معابر عمومی نیستند.
سرهنگ رفیعی همچنین درباره تبلیغات اینترنتی هشدار داد و افزود: متأسفانه برخی واحدها برای جلب توجه و معرفی خود به استفاده از کلیپها و محتوای نامناسب در فضای مجازی روی آوردهاند؛ پلیس ضمن رصد مستمر فضای سایبری، با این قبیل تخلفات برخورد خواهد کرد و از فعالان صنفی درخواست میکنیم تبلیغات و معرفی خدمات خود را در چارچوب اخلاق حرفهای و قوانین کشور سامان دهند.
وی تأکید کرد: نگاه ما برخورد صرفاً انتظامی نیست؛ هدف، تأمین امنیت اجتماعی، حمایت از صنوف قانونمدار و ارتقای سلامت اقتصادی و فرهنگی شهر است و پلیس آماده همکاری و تعامل با همه دستگاهها و صنوف برای دستیابی به این هدف است.
