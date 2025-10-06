به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد قاسم ناظر، مدیر عامل بنیاد تعاون فراجا در نشست خبری درباره بیست و دومین نمایشگاه بین المللی ایپاس که از ۲۱ تا ۲۴مهر ماه در مصلی بزرگ امام خمینی برگزار خواهد شد، اظهار کرد: همانند سالهای گذشته، هدف از برگزاری این رویداد، ارائه آخرین دستاوردها و فناوریهای نوین در حوزه تجهیزات پلیسی، امنیتی و انتظامی است.
وی افزود: امسال نیز تلاش خواهیم کرد روند موفق سال گذشته را ادامه دهیم و حتی با کیفیتی بهتر نمایشگاه را برگزار کنیم. در این دوره، ۱۷۶ غرفه برای حضور شرکتکنندگان پیشبینی شده است که شامل تعدادی از شرکتهای داخلی و نیز نمایندگیهای رسمی برندهای خارجی خواهد بود.
مدیرعامل بنیاد تعاون فراجا تصریح کرد: تاکنون حدود ۵۵۰ تا ۶۰۰ نوع کالا و محصول تخصصی برای عرضه در این نمایشگاه ثبت شده که از این میان، ۱۲ نمایندگی از برند خارجی و ۱۶ گروه کالایی و ۹شرکت خارجی حضور خواهند داشت.
سردار ناظر خاطرنشان کرد: در سه سال گذشته تمرکز ویژهای بر کارگاههای آموزشی و انتقال دانش فنی در کنار نمایش محصولات داشتهایم و امسال نیز این بخش بهصورت پررنگتر دنبال خواهد شد تا علاوه بر نمایش فناوری، فرصت تبادل تجربه و آموزش تخصصی برای نیروهای پلیس و فعالان حوزه تجهیزات امنیتی فراهم شود.
وی ضمن قدردانی از همکاری دستگاهها و شرکتکنندگان، اظهار امیدواری کرد که این نمایشگاه بتواند با حضور گسترده تولیدکنندگان داخلی و خارجی، گامی مؤثر در ارتقای توان فنی و بومیسازی تجهیزات پلیسی و امنیتی کشور بردارد.
