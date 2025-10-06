  1. سیاست
  2. مجلس
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۱

بررسی عملکرد دستگاه‌ها در اجرای سند ملی طب سنتی در کمیسیون اصل نود

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، از بررسی عملکرد دستگاه‌ها اجرای سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد معتمدی زاده با اشاره به جلسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: امروز کمیسیون اصل نود در جلسه‌ای موضوع اجرایی شدن سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی و اقدامات انجام شده را با حضور رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی، معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بینان ریاست جمهوری و دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های گیاهان دارویی و طب سنتی، بررسی کرد.

وی متذکر شد: در سال ۱۳۹۲، سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تنظیم شد و از آن زمان، لازم بود پیگیری‌های جدی برای اجرایی شدن آن صورت گیرد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: چهار وزارتخانه بهداشت، جهاد کشاورزی، علوم و کار در اجرای این سند دخیل هستند که طبق پیگیری‌های انجام شده، مقرر شد دستگاه‌های مختلف گزارشی از اقدامات انجام شده را به کمیسیون ارائه دهند.

وی بیان کرد: البته کمیسیون از توضیحات ارائه شده قانع نشد و در نهایت مقرر شد که برای اجرایی شدن این سند به شکل ویژه، پیگیری‌های مستمر و منظم از سوی این چهار وزارتخانه انجام شود. باید جلسات منظم و مستمر برگزار شده تا کارهای انجام شده دقیق بررسی شود و روند اجرایی شدن سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی به مرحله عملیاتی برسد.

زهرا علیدادی

