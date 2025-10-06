  1. جامعه
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۹:۵۳

جریمه یک هزار و ۶۹۶ میلیارد ریالی قاچاقچی کالا در عسلویه

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی از جریمه یک هزار و ۶۹۶ میلیارد ریالی قاچاقچی کالا در عسلویه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تعزیرات حکومتی، سید یاسر رایگانی مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان عسلویه به پرونده قاچاق کالا به ارزش یک هزار و ۵۸۱ میلیارد ریال رسیدگی کرد.

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده و ارائه نشدن مدارک گمرکی اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالای قاچاق متخلف را به پرداخت یک هزار و ۵۸۱ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

به گفته رایگانی، شعبه همچنین ۱۱۵ میلیارد ریال معادل ارزش شناور حامل سوخت به جریمه اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت یک هزار و ۶۹۶ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: با گزارش سربازان گمنام امام زمان(عج) پیرامون کشف محموله قاچاق از یک شناور، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیات حکومتی ارسال شد.

