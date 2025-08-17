  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۳۵

محکومیت، نتیجه ثبت نکردن فاکتور فروش در سامانه جامع تجارت

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی از محکومیت بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریالی یک شرکت در تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان تعزیرات حکومتی، سیدیاسر رایگانی مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: شعبه دوم تجدیدنظر ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تهران تعزیرات حکومتی تهران پرونده تخلف ثبت نکردن فاکتور فروش ۳۹ هزار و ۲۲ دستگاه تلفن همراه در سامانه جامع تجارت به ارزش سه هزار و ۱۴۵ میلیون ریال را رسیدگی کرد.

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: شعبه رسیدگی کننده با توجه به اسناد موجود در پرونده اتهام ثبت نکردن فروش تلفن همراه در سامانه جامع تجارت را محرز و شرکت متخلف را به پرداخت سه هزار و ۱۴۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم و همچنین برای بهای مال از دست رفته به پرداخت سه هزار و ۱۴۵ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

به گفته رایگانی، شعبه با توجه اینکه قاچاق توسط شخص حقوقی انجام گرفته شرکت متخلف با به پرداخت ۶ هزار و ۲۹۰ میلیارد ریال معادل ۲ برابر ارزش ریالی تخلف محکوم کرد و در مجموع متخلف را به پرداخت ۱۲ هزار و ۵۸۱ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: با گزارش بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت استان تهران پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

کد خبر 6562420
مهدیه حسن نائینی

