محکومیت، نتیجه ثبت نکردن فاکتور فروش در سامانه جامع تجارت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان تعزیرات حکومتی، سیدیاسر رایگانی مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: شعبه دوم تجدیدنظر ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تهران تعزیرات حکومتی تهران پرونده تخلف ثبت نکردن فاکتور فروش ۳۹ هزار و ۲۲ دستگاه تلفن همراه در سامانه جامع تجارت به ارزش سه هزار و ۱۴۵ میلیون ریال را رسیدگی کرد.

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: شعبه رسیدگی کننده با توجه به اسناد موجود در پرونده اتهام ثبت نکردن فروش تلفن همراه در سامانه جامع تجارت را محرز و شرکت متخلف را به پرداخت سه هزار و ۱۴۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم و همچنین برای بهای مال از دست رفته به پرداخت سه هزار و ۱۴۵ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

به گفته رایگانی، شعبه با توجه اینکه قاچاق توسط شخص حقوقی انجام گرفته شرکت متخلف با به پرداخت ۶ هزار و ۲۹۰ میلیارد ریال معادل ۲ برابر ارزش ریالی تخلف محکوم کرد و در مجموع متخلف را به پرداخت ۱۲ هزار و ۵۸۱ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: با گزارش بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت استان تهران پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.