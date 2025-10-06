مدیر جهاد کشاورزی زهک: ۲۰۰ هکتار خربزه با روش‌ آبیاری نوین کشت شد

محمد لکزایی در گفت و گو با خبرنگار مهر از افزایش چشمگیر سطح زیر کشت محصول جالیزی خربزه (پشمک) در این شهرستان خبر داد و گفت: هماکنون بیش از ۲۰۰ هکتار از اراضی زهک به کشت این محصول اختصاص یافته است.
مدیر جهاد کشاورزی زهک افزود: استفاده از روشهای نوین آبیاری به ویژه نوار تیپ، عامل اصلی موفقیت کشاورزان این منطقه در شرایط کنونی خشکسالی و کمآبی بوده است. این روش نه تنها مصرف آب را به میزان قابل توجهی کاهش میدهد، بلکه پایداری سیستم آبیاری را در تمام مراحل کاشت، داشت و برداشت تضمین میکند.
وی با بیان اینکه جالیزکاری از کشتهای موفق و اشتغالزا در این شهرستان است، تصریح کرد: این فعالیت در حال حاضر برای ۲۶۰ نفر به طور مستقیم اشتغال ایجاد کرده است.
لکزایی خاطرنشان کرد: سهم شهرستان زهک در تولید محصولات جالیزی رشد بسیار بالایی داشته و اکثر خربزه خارج از فصل موجود در بازار استان و مرکز استان، در این شهرستان تولید میشود.
وی از برداشت ۱۲۰۰ تن محصول از این مزارع خبر داد و گفت: این موفقیت نشان میدهد که با استفاده از فناوریهای نوین میتوان بر چالشهای محیطی مانند کمآبی غلبه و بهرهوری را افزایش داد.
