https://mehrnews.com/x3bdHK ۶ بهمن ۱۴۰۴، ۹:۲۱ کد مطلب 6731655 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۶ بهمن ۱۴۰۴، ۹:۲۱ آبگرفتگی معابر در چابهار چابهار - در پی بارش باران در چابهار معابر این شهر دچار آبگرفتگی شد. دریافت 37 MB کد مطلب 6731655 کپی شد مطالب مرتبط مدارس سیستان و بلوچستان برای روز دوشنبه غیر حضوری شد ۱۰ هزار روستانشین دشتیاری و چابهاری به آب پایدار دست می یابند رحمت الهی در راه سیستان وبلوچستان؛ هشدار هواشناسی برای سامانه بارشی سفال کلپورگان؛ میراث زنده جهانی در قلب بلوچستان ایران سیلاب محور مهرستان - ایرانشهر را مسدود کرد برچسبها آبگرفتگی معابر چابهار بارش باران
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