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۶ بهمن ۱۴۰۴، ۹:۲۱

آبگرفتگی معابر در چابهار

آبگرفتگی معابر در چابهار

چابهار - در پی بارش باران در چابهار معابر این شهر دچار آبگرفتگی شد.

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کد مطلب 6731655

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