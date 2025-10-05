  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۰۰

طوفان شدید شمال سیستان و بلوچستان را درنوردید

طوفان شدید شمال سیستان و بلوچستان را درنوردید

زابل - طوفان با سرعت ۸۴ کیلومتر بر ساعت زابل را درنوردید و همچنین باعث کاهش دید افقی در زاهدان تا ۷۰۰ متر شد.

دریافت 8 MB
کد خبر 6612791

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها