طوفان شدید شمال سیستان و بلوچستان را درنوردید

زابل - طوفان با سرعت ۸۴ کیلومتر بر ساعت زابل را درنوردید و همچنین باعث کاهش دید افقی در زاهدان تا ۷۰۰ متر شد.
