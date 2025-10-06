  1. استانها
استاندار سیستان و بلوچستان در پیامی هفته نیروی انتظامی را تبریک گفت

زاهدان - استاندار سیستان و بلوچستان به مناسبت فرارسیدن هفته نیروی انتظامی، با صدور پیامی، فرارسیدن این هفته را به فرماندهان، افسران، درجه‌داران و کارکنان فراجا تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور بیجار به مناسبت هفته نیروی انتظامی پیام تبریک منتشر کرد.

متن پیام بدین شرح است:

بِسمِ الله الرّحمن الرّحیم
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، جلوه‌ای از ایمان، ایثار و خدمت در عرصه تامین امنیت، نظم و انضباط اجتماعی است که با تکیه بر ایمان، تعهد و روحیه سلحشوری، سنگر مستحکمی در برابر بی‌نظمی و ناامنی بنا نهاده و خون پاک شهدای والامقام این نهاد، ضامن پایداری این حریم امن برای ملت ایران است. مجاهدت‌های شبانه‌روزی این عزیزان در سخت‌ترین شرایط، به‌ویژه در مناطق مرزی استان، گواهی بر پایمردی و وفاداری به آرمان‌های مقدس نظام اسلامی و خدمت به مردم است. در استان سیستان و بلوچستان نیز نیروهای انتظامی با استقامتی مثال‌زدنی در خط مقدم تأمین نظم و امنیت و مقابله با توطئه‌های دشمنان ایستاده‌اند و جان‌فشانی آنان، زمینه توسعه و پیشرفت استان و آرامش و آسایش را برای مردم عزیز به ارمغان آورده است.

اینجانب؛ فرارسیدن هفته نیروی انتظامی را با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام ناجا،‌ به فرماندهان، افسران، درجه‌داران و کارکنان دلسوز و فداکار فراجا، تبریک و تهنیت عرض نموده و از تلاش‌های خالصانه و شبانه‌روزی آنان تقدیر و تشکر می‌نمایم.

از درگاه خداوند متعال، عزت، سربلندی و توفیق روزافزون همه خدمتگزاران صدیق نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را در سایه توجهات حضرت ولی عصر(عج) و زعامت رهبر فرزانه انقلاب (مدظله‌العالی) مسألت دارم.

منصور بیجار

استاندار سیستان و بلوچستان

