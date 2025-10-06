تیراندازی جمعی در سیدنی استرالیا با دست کم ۱۶ زخمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایافپی، در پی وقوع تیراندازی جمعی در خیابانی پر ازدحام در سیدنی استرالیا، بیش از ۱۵ نفر زخمی شدند.
به گفته پلیس، یک فرد ۶۰ ساله پس از شلیک ۵۰ گلوله در خیابان، هماکنون در بازداشت به سر میبرد.
پلیس پس از دریافت گزارش درباره اقدام یک فرد به شلیک کور از ملک خود به خودروها و نیروهای پلیس در «اینِر وست» سیدنی، به محل اعزام شد.
پلیس در ابتدا اعلام کرده بود که مظنون یکصد گلوله شلیک کرده و ۲۰ نفر زخمی شدهاند.
اما استیفن پَری، معاون پلیس «نیوساوتوست» امروز اعلام کرد که فرد مظنون حدود ۵۰ تیر شلیک کرده و در مجموع ۱۶ تن زخمی شدند.
