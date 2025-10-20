هشدار شدیداللحن چین به استرالیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، سخنگوی ارتش چین امروز دوشنبه اعلام کرد که فرماندهی جبهه جنوبی ارتش آزادیبخش خلق چین یک فروند هواپیمای نظامی P-۸A استرالیایی را که به طور غیرقانونی وارد حریم هوایی چین بر فراز شیشا کوندائو شده بود، اخراج کرد.

لی جیانجیان، سخنگوی نیروی هوایی فرماندهی جبهه جنوبی، چین در این خصوص گفت که هواپیمای P-۸A بدون تأیید دولت چین به طور غیرقانونی وارد حریم هوایی چین بر فراز شیشا کوندائو شده است.

لی اضافه کرد که فرماندهی جبهه جنوبی، نیروهای دریایی و هوایی را برای انجام ردیابی و نظارت، انجام اقدامات متقابل و صدور هشدار برای دور کردن هواپیمای استرالیایی مطابق با قوانین و مقررات مربوطه سازماندهی کرده است.

این سخنگو تأکید کرد که اقدامات استرالیا به طور جدی حاکمیت چین را نقض کرده و خطر زیادی را در خصوص حوادث دریایی و هوایی ایجاد کرده است.

لی جیانجیان، گفت: ما به استرالیا هشدار می‌دهیم که فوراً تخلفات و اقدامات تحریک‌آمیز خود را متوقف کند. نیروهای ما همواره در حالت آماده باش کامل باقی می‌مانند و قاطعانه از حاکمیت و امنیت ملی و صلح و ثبات منطقه‌ای محافظت خواهند کرد.