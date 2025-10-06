معاون وزیر آموزش و پرورش: هیچ مماشاتی با تخلفات مدارس نخواهیم داشت

احمد محمود زاده، در گفتگو با خبرنگار مهر،با تأکید بر اجرای کامل سیاستهای مصوب وزارتخانه، از اصلاح ساختار جذب معلم و راهاندازی «مدرسه مجازی» برای دانشآموزان خارج از چرخه آموزش خبر داد.
معاون وزیر آموزش و پرورش، در اجلاسیه موسسان و مدیران مدارس غیردولتی ابتدایی شهرستانهای استان تهران اظهار داشت: هدف اصلی وزارت آموزش و پرورش، توسعه عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت مدارس در تراز انقلاب اسلامی است و هیچ مماشاتی با عدول از سیاستهای مصوب نخواهیم داشت.
وی با اشاره به نگاه کلان وزارتخانه در استفاده از ظرفیتهای قانونی برای تحقق عدالت آموزشی گفت: مدارس غیردولتی باید همراستا با مدارس دولتی در مسیر ارتقای آموزش و پرورش کشور حرکت کنند، چرا که افزایش کیفیت آموزشی و پرورشی از ارکان اقتدار ملی به شمار میرود و مرجعیت تربیتی باید در درون مدرسه شکل گیرد.
محمودزاده با اشاره به برنامههای اجرایی سال تحصیلی جدید افزود: در حوزههایی چون تعیین شهریه، کیفیتبخشی آموزشی، آسیبهای اجتماعی، رویکرد قرآنی و استقرار تشکلهای دانشآموزی، تکالیف مشخصی برای موسسان مدارس تعیین شده است و نظارت بر اجرای دقیق آنها در دستور کار سازمان قرار دارد.
معاون وزیر آموزش و پرورش هشدار داد: هرچند تخلفات در برخی مدارس محدود است، اما با هیچ موردی از عدول از سیاستهای مصوب مماشات نخواهد شد. محیط مدرسه باید مقدس باقی بماند و تمامی فعالیتهای آموزشی در چارچوب ضوابط نظام تعلیم و تربیت اسلامی انجام گیرد.
وی در ادامه از اجرای طرحهای تحولی در حوزه تربیت معلم خبر داد و گفت: ساختار جذب معلم در مدارس غیردولتی اصلاح شده و برای ارتقای صلاحیت حرفهای معلمان، شش پودمان آموزشی ۳۶۰ ساعته تعریف شده است. شرط ورود به این دورهها تطابق رشته تحصیلی و قبولی در گزینش است و معلمان پس از گذراندن آموزشها و آزمون پایانی، صلاحیت تدریس در مدارس غیردولتی را دریافت میکنند.
محمودزاده افزود: امسال نیز ۳۰ ساعت آموزش تخصصی برای معلمان اجرا شده و بخشنامه مربوط به بیمه کامل معلمان با همکاری سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شده است. بر اساس این تفاهمنامه، معلمانی که ۳۰ ساعت در مدرسه حضور دارند، باید از بیمه کامل برخوردار باشند.
رئیس سازمان مدارس غیردولتی همچنین از تدوین دستورالعمل «مدرسه مجازی» خبر داد و گفت: مدرسه مجازی بستری برای دانشآموزانی است که به دلایل مختلف مانند ازدواج، اشتغال، مهاجرت یا شرایط خانوادگی امکان حضور در مدرسه را ندارند. همچنین اتباع خارجی و دانشآموزان خارج از کشور که علاقهمند به نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران هستند، میتوانند از این ظرفیت استفاده کنند.
وی با بیان اینکه دستورالعمل اجرایی این طرح ظرف سه ماه آینده ابلاغ خواهد شد، افزود: در قالب مدرسه مجازی، تمامی مدلهای آموزشی ازجمله آموزش از راه دور، بزرگسالان دولتی و غیردولتی و داوطلبان آزاد در یک سامانه واحد ادغام خواهند شد.
محمودزاده در پایان با اشاره به همکاری مجلس در صیانت از قوانین آموزشی تأکید کرد: انتظار داریم نمایندگان محترم از مصوبات قانونی خود در حوزه آموزش حمایت کنند تا مسیر ارتقای کیفیت آموزش و پرورش در سراسر کشور هموارتر شود.
