علی خزائی در حاشیه گردهمایی مدیران و مؤسسان مدارس غیردولتی که با حضور مسئولان وزارت آموزش و پرورش برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحقق وعده وزیر مبنی بر نبود کلاس بدون معلم در سال تحصیلی جاری اظهار کرد: این وعده برای دومین سال متوالی محقق شده که جای تقدیر دارد، اما همچنان ضعف‌هایی در حوزه روابط استخدامی معلمان وجود دارد که باید اصلاح شود.

وی افزود: امروز شاهد فعالیت معلمان با انواع قراردادهای استخدامی هستیم؛ از حق‌التدریس و طرح امین گرفته تا نهضتی، قرارداد کار معین و خرید خدمات. این تنوع در روابط استخدامی موجب بروز مشکلات جدی شده است. از دولت انتظار داریم با همکاری وزارت آموزش و پرورش، یک‌بار برای همیشه دغدغه‌های معیشتی معلمان را رفع کند.

خزایی با تأکید بر نقش کلیدی معلمان در تربیت نسل آینده کشور تصریح کرد: معلمان زمانی می‌توانند دانش‌آموزانی در تراز انقلاب اسلامی تربیت کنند که بدون دغدغه وارد کلاس درس شوند. دغدغه معیشت، شأن و وظیفه معلمی را مخدوش می‌کند و این موضوع باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به جلسه شهریورماه مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت گفت: در آن جلسه تمام وقت خود را به موضوع آموزش و پرورش اختصاص دادم و از رئیس‌جمهور درخواست کردم که شخصاً مسئولیت وزارت آموزش و پرورش را برعهده بگیرد، این وزارتخانه صرفاً فرهنگی یا آموزشی نیست، بلکه دستگاهی راهبردی است که انسان، مدیر و کارشناس برای آینده کشور تربیت می‌کند.

نماینده مردم ورامین، قرچک و پیشوا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات دولت در حوزه سخت‌افزار آموزشی مانند مدرسه‌سازی و تجهیز کلاس‌ها، خواستار توجه به عدالت آموزشی در حوزه نرم‌افزار شد و گفت: مهم‌ترین مؤلفه نرم‌افزاری در آموزش و پرورش، معلم و دانش‌آموز هستند. دولت باید توان خود را افزایش دهد تا معلمان با آرامش خاطر وارد کلاس شوند و بتوانند دانش‌آموزان را به‌درستی تربیت کنند.

خزایی در ادامه از برگزاری دوره توانمندسازی مدیران و مؤسسان مدارس غیردولتی در ابتدای سال تحصیلی تقدیر کرد و گفت: این دوره‌ها باید استمرار داشته باشند. همان‌طور که معلمان آموزش ضمن خدمت می‌بینند، مدیران مدارس غیردولتی نیز باید آموزش‌های تخصصی دریافت کنند. گفت‌وگوی رودررو میان مسئولان و مدیران مدارس برای حل مسائل ضروری است.

وی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در حوزه آموزش گفت: در بسیاری از کشورها، حتی احزاب حاکم نیز مراکز آموزشی غیردولتی دارند که در چارچوب قوانین فعالیت می‌کنند. مدرسه‌ای که وابسته به حزب حاکم است نیز حق تخلف ندارد. همان‌طور که دولت موظف به حمایت از مدارس دولتی است، مدارس غیردولتی نیز نباید مرتکب تخلف شوند.

خزایی در پایان تأکید کرد: تخلفات آموزشی دوسویه است؛ دولت خدمات ارائه می‌دهد و مدارس باید در حوزه تربیت و پرورش پیشگام باشند. در صورت بروز مشکل، مدیران مدارس می‌توانند با مراجعه به مراجع قانونی، از حمایت‌های لازم برخوردار شوند. قوانین در این زمینه شفاف و روشن هستند.