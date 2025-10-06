  1. هنر
اجرای «آلزایمر» در بوتیک هنر ایران

نمایش «آلزایمر» به کارگردانی وحید نفر در بوتیک هنر ایران به صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، نمایش «آلزایمر» به نویسندگی حامد رحیمی نصر و کارگردانی وحید نفر از ۲۰ مهر تا ۶ آبان در سالن ۷ بوتیک هنر ایران روی صحنه می‌رود. این اثر هر روز ساعت ۱۸:۳۰ اجرا می‌شود و با حضور بازیگران جوان، داستانی طنزآمیز و تأمل‌برانگیز درباره چالش‌های ناشی از بیماری آلزایمر در یک خانواده را روایت می‌کند.

در این نمایش علیرضا تقوی، ریحانه تیموری، پرنیا رفیعی، سجاد میرآبادی، مهرداد نورانی‌فر، مهدی حسین‌زاده، مهران صالحی، اردلان نادری، امیرحیدر نفر، نازک شهبد و مهرو ذبیحی به ایفای نقش پرداخته‌اند.

عوامل این نمایش عبارتند از: مرتضی طهرانی دستیار کارگردان، محمد رجب‌زاده تولید محتوا و ساخت تیزر، حامد معبودی عکاس و فیلمبردار، مهرناز عباسی طراح لباس، علیرضا رفیعی مجری طرح، پرنیا رفیعی اجرای گریم و امیر هرزنلویی ساخت دکور. مدیریت روابط عمومی و تبلیغات نیز بر عهده آرمان صادقی قرار دارد.

«آلزایمر» نگاهی طنزآمیز به آثار بیماری آلزایمر و چالش‌های ناشی از آن در یک خانواده است و با زبانی ساده و قابل فهم، مخاطب را با این مسئله انسانی و اجتماعی مواجه می‌کند.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت این نمایش می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.

آروین موذن زاده

