۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۰۸

آغاز «زپو، آن کس که دیده نشد» در بوتیک هنر ایران

نمایش «زپو، آن کس که دیده نشد» به کارگردانی محمدامین دلجو از امروز در بوتیک هنر ایران روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، نمایش «زپو، آن کس که دیده نشد» به نویسندگی محمدامین دلجو و نیما شمس‌آبادی با کارگردانی محمدامین دلجو از ساعت ۱۹ امروز یکشنبه ۲۳ شهریور در بوتیک هنر ایران اجرا می‌شود.

سونیا دهقانی، نیما شمس‌آبادی، رضا بیسوان، آرمان ناصحی‌فر، علی اسکندری، هانیه شرفی، محمدامین دلجو و آزیتا مرادی بازیگران این اثر نمایشی هستند.

در خلاصه داستان «زپو، آن کس که دیده نشد» آمده است: یک گروه نمایشی تلاش می‌کنند اجرایی کودکانه‌ای را روایت کنند که با ورود کارگردان دچار چالش می‌شوند.

دیگر عوامل این اثر عبارتند از آرین موحدی و السا خسروی دستیار کارگردان، محمدامین دلجو طراح نور و صحنه، سونیا دهقانی طراح گریم، زهرا نهاردانی موسیقی، السا خسروی طراح پوستر و آزیتا مرادی روابط عمومی.

علاقمندان به تماشای این اثر نمایشی می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.

