به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نمایش، «گاهی اوقات با خودش حرف می زند» به کارگردانی کیوان عموزاده و تهیه کنندگی سعیده سادات سیدکابلی از ۲۰ مهر در سالن شماره شش بوتیک هنر ایران اجرا می شود.

نمایشنامه «گاهی اوقات او با خودش حرف می‌زند» نوشته‌ آنتوان ژکو (با ترجمه‌ سعیده سادات سیدکابلی) یک مونولوگ نمایشی است.

این اثر نوشته آنتوان ژکو است و داستان حول محور یک زن ۴۰ ساله بیوه می‌چرخد که پس از مرگ ناگهانی همسرش، برای ترتیب‌دادن تشییع و مراسم خاکسپاری به گفت‌وگو با یک مسئول (کلمان) می‌نشیند و صحنه ساده است: یک صندلی در پرتو نور و سکوتی سنگین. زن در طول گفت‌وگو، که بیشتر شبیه حرف‌زدن با خودش است، مدام از موضوعی به موضوع دیگر می‌پرد.

سحر رستمیان بازیگر این نمایش است و محمدرضا قاسمی آهنگساز و نوازنده، سعیده سادات سید کابلی مترجم، رامیلا نگهبان دستیار کارگردان، رعنا طهماسبی گرمارودی مشاورکارگردان، پارسا سهرابی طراح تیزر و پوستر، وحید دهرویه عکاس، مهدی سربازی مدیر رسانه و پیمان طالبیان روابط عمومی این کار را برعهده دارند.

نمایش «گاهی اوقات با خودش حرف می زند» ساعت ۱۷:۱۵ به مدت ۶۰ دقیقه در سالن شماره شش بوتیک هنر ایران ( جنب سالن شهرزاد) اجرا می شود و علاقه مندان جهت تهیه بلیت این اثر می توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.