به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشنامه «گردبادک» به نویسندگی و هدایتگری رحیم رشیدیتبار، در قالب نشست نمایشنامهخوانی در رویداد فرهنگی «هزار و یکشب» خوانده میشود.
این برنامه با حضور جمعی از منتقدان، هنرمندان و علاقهمندان، روز شنبه ۱۲ مهر ساعت ۱۸ در سالن شماره ۶ بوتیک هنر ایران برگزار میشود.
در این نشست، منتقدان تئاتر ایران از جمله رضا آشفته، محسن خیمهدوز، فریال آذری و پویان ترکزبان به بررسی و تحلیل اثر خواهند پرداخت.
نقشخوانی این نمایشنامه بر عهده مصطفی فرهادمهر، لیان عباسزاده، هوشنگ بالو، حسین صدقی و ماجد اژدلی خواهد بود. زهره دانیالی نیز بهعنوان صحنهخوان در این نشست حضور دارد.
رحیم رشیدیتبار نمایشنامهنویس، نایبرئیس کانون نمایشنامهنویسان و مترجمان خانهتئاتر و دبیر یازدهمین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران است.
رویداد «هزار و یکشب» از ۱۲ مهر سالجاری، با هدف معرفی آثار نو در حوزه ادبیات نمایشی ایران و ایجاد فضای گفتگو میان نویسندگان، منتقدان و مخاطبان تئاتر، در بوتیک هنر ایران آغاز میشود.
بوتیک هنر ایران در خیابان نوفللوشاتو، جنب تماشاخانه شهرزاد تهران واقع شده است.
نظر شما