۹ مهر ۱۴۰۴، ۹:۳۴

«گردبادک» در بوتیک هنر ایران خوانده می‌شود

نمایشنامه‌خوانی «گردبادک» به نویسندگی و هدایت رحیم رشادی‌تبار در بوتیک هنر ایران خوانش می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشنامه «گردبادک» به نویسندگی و هدایت‌گری رحیم رشیدی‌تبار، در قالب نشست نمایشنامه‌خوانی در رویداد فرهنگی «هزار و یک‌شب» خوانده می‌شود.

این برنامه با حضور جمعی از منتقدان، هنرمندان و علاقه‌مندان، روز شنبه ۱۲ مهر ساعت ۱۸ در سالن شماره ۶ بوتیک هنر ایران برگزار می‌شود.

در این نشست، منتقدان تئاتر ایران از جمله رضا آشفته، محسن خیمه‌دوز، فریال آذری و پویان ترک‌زبان به بررسی و تحلیل اثر خواهند پرداخت.

نقش‌خوانی این نمایشنامه بر عهده مصطفی فرهادمهر، لیان عباس‌زاده، هوشنگ بالو، حسین صدقی و ماجد اژدلی خواهد بود. زهره دانیالی نیز به‌عنوان صحنه‌خوان در این نشست حضور دارد.

رحیم رشیدی‌تبار نمایشنامه‌نویس، نایب‌رئیس کانون نمایشنامه‌نویسان و مترجمان خانه‌تئاتر و دبیر یازدهمین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران است.

رویداد «هزار و یک‌شب» از ۱۲ مهر سال‌جاری، با هدف معرفی آثار نو در حوزه‌ ادبیات نمایشی ایران و ایجاد فضای گفتگو میان نویسندگان، منتقدان و مخاطبان تئاتر، در بوتیک هنر ایران آغاز می‌شود.

بوتیک هنر ایران در خیابان نوفل‌لوشاتو، جنب تماشاخانه شهرزاد تهران واقع شده است.

