به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین گردهمایی فرماندهان و مسئولان بسیج شهرداری تهران با عنوان «عهد یاران ۶» و با حضور دکتر علیرضا زاکانی، شهردار تهران، برگزار شد. این برنامه با هدف تحکیم ارتباط تشکیلاتی، همافزایی در اجرای برنامههای فرهنگی و اجتماعی و تقویت جهاد تبیین در بدنه مدیریت شهری در سالن همایش های برج میلاد برگزار شد.
در این گردهمایی که با حضور جمعی از معاونین شهردار تهران، مسئولین سپاه حضرت محمد رسول الله(ص) تهران بزرگ، مدیران، فرماندهان پایگاهها و مسئولان نواحی بسیج شهرداری تهران برگزار شد، بر تبیین نقش ولایت فقیه در نظام اسلامی، بازخوانی ارزشهای دفاع مقدس و ارتقای بینش دینی و بصیرت سیاسی بسیجیان تأکید شد.
محمدمهدی حسنزاده، رئیس سازمان بسیج شهرداری تهران در سخنانی با اشاره به جایگاه محوری شوراهای پایگاههای بسیج گفت:هسته اصلی و رده مؤثر در پایگاههای بسیج، شوراهای متشکل از فرمانده، جانشین و معاونان هستند. این شوراها در عین حرکت بر اساس راهبردهای کلان بسیج، باید چهار ویژگی اصلی داشته باشند.
وی نخستین ویژگی را کادرسازی و تکمیل ساختار شوراها دانست و افزود: اگر شورا کامل نباشد، کار سختتر و پیشبرد مأموریتها دشوارتر میشود.
حسنزاده دومین ویژگی را اشراف فرماندهان و اعضای شوراها به راهبردها و مأموریتهای کلان بسیج عنوان کرد و گفت: فرماندهان پایگاهها باید نسبت به برنامههای سالانه منتج از این راهبردها اشراف داشته باشند.
وی با تأکید بر ضرورت آمادگی برای شرایط غیرقابل پیشبینی تصریح کرد:بسیج باید در همه حال آماده باشد و نیروهای آن به توان رزمی، عملیاتی و فکری مجهز باشند؛ بسیجی باید از بهترینها باشد، بهترین ایده را بدهد و در مسیر خدمت خستگیناپذیر باشد.
رئیس سازمان بسیج شهرداری تهران در پایان با اشاره به اهمیت اردوهای جهادی و تمرینهای میدانی خاطرنشان کرد:ما باید خستگیناپذیری را در خودمان نهادینه کنیم؛ این روحیه با حضور در میدان، کار جهادی و استمرار تلاش محقق میشود.
