بسیج بازویی قوی برای تهیه سند توسعه گلستان است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رحمت الله صادقی، عصر چهارشنبه در گردهمایی فرماندهان پایگاه های بسیج ادارات استان و شهرستان گرگان، گفت: در حوزه توسعه استان بسیج یکی از بازوان قوی برای تهیه سند توسعه است و این نهاد همواره در کنار دستگاه های دولتی قرار داشته است.

وی بیان کرد: بسیج در ادارات باید رافع مشکلات و حلال مسائل و آسیبها باشد، وظیفه بسیج کمک به دولت و خدمت به مردم و حفظ شادابی جامعه و تقویت امید به آینده است.

وی اظهار کرد: کسی که دغدغه کشور و مردمش را دارد بسیجی است.

سرهنگ صادقی با بیان این که ببسیج بدنبال تکامل بشریت است، خاطرنشان کرد: حفظ و انسجام پایگاه ها اولویت اول فرماندهان پایگاه هاست.

وی ادامه داد: کار در حوزه بسیج کار دل و عشق است و تمکین سازمانی در بسیج مبتنی بر عقیده است.

وی اضافه کرد: نقطه هدف و افق در بسیج تحقق تمدن اسلامی و حفظ سازمان بسیج تا حد زیادی مرهون تلاش فرماندهان است.

فرمانده سپاه نینوا استان گلستان تصریح کرد: ما در جغرافیای طبیعی خودمان منتظر تهدید نمی مانیم تا خودمان را متناسب با آن تنظیم کنیم بلکه با اشراف کامل تهدیدات را مدیریت و امکان تحقق آن را از کشور برطرف می کنیم.