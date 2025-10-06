به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از وزارت نیرو، محمد جوانبخت معاون وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با تاکید بر اهمیت حیاتی تعادلبخشی و احیای آبهای زیرزمینی کشور گفت: این مسئله یکی از تکالیف قانونی بخش آب کشور و وزارت نیروست، این تکلیف هم در قالب قوانین سنواتی و برنامههای پنجساله توسعه و هم در قالب سایر احکام قانونی بهروشنی تعیین شده است.
وی تاکید کرد: رفتار نادرست، بدون توجه به ملاحظات لازم و تبعات بلندمدت با منابع آب کشور در ۶۰ تا ۷۰ سال اخیر باعث شده الگوهای نادرست مصرف نهادینه شود، وضعیت کنونی آبهای زیرزمینی را نتیجه بارگذاریهای سنگین بر منابع آبی طی دهههای گذشته است.
معاون وزیر نیرو با بیان اینکه توسعه مصرف و محدودیت منابع دو پدیده معارض هستند که شرایط آبی کشور بهویژه منابع زیرزمینی را به مرحله بحرانی رساندهاند، گفت: خوشبختانه کاهش برداشت از منابع آبی در کشور اکنون به یک گفتمان رایج تبدیل شده و همه سران کشور بر ضرورت کاهش برداشت از منابع آبی کشور تأکید دارند.
به گفته وی؛ مسئله آب امروز یکی از اولویتهای ملی است و رئیسجمهوری نیز با علم به بحرانی بودن وضعیت آب کشور بر لزوم اتخاذ تصمیمات جدی در این زمینه تاکید دارند. خوشبختانه موضوع آب به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری و تصمیمگیری در سطح ملی بدل شده است.
جوانبخت ادامه داد: شرایط تالابها، رودخانهها، دریاچه ارومیه و دیگر پهنههای آبی کشور نشان میدهد که هم آبهای سطحی و هم منابع زیرزمینی در معرض تهدید جدی قرار دارند. بنابراین بخش آب کشور ناگزیر به حرکت در مسیر مدیریت صحیح منابع آب جدیتر و پرشتابتر از گذشته است.
وی تشکیل کارگروه ویژه برای تمرکز بیشتر بر اقدامات تعادلبخشی را ضروری دانست و گفت: به دلیل اینکه طرحهای حفاظتی همچون تعادلبخشی دشوارتر و پرچالشتر بوده و با محدودیتها و حساسیتهای اجتماعی همراه هستند، طرحهای توسعهای و عمرانی معمولاً بیشتر مورد توجه و حمایتهای اجتماعی و سیاسی قرار میگیرند.
معاون وزیر نیرو ادامه داد: باید تمرکز اصلی ما بر اجرای اقدامات حفاظتی و راهکارهای تعادلبخشی باشد؛ چراکه آینده منابع آب کشور به این تصمیمها و پیگیریها گره خورده است.
جوانبخت با اشاره به بحران فرونشست زمین، خشکسالی و محدودیت منابع آبی را تهدیدی بزرگ برای کشور دانست و اظهار داشت: این شرایط میتواند با مدیریت درست به فرصتی برای اصلاح رویهها و افزایش بهرهوری تبدیل شود.
