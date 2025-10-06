  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۰

اکران مستند «چشم‌های نگران، زخم‌های منتظر» در باغ کتاب

مستند «چشم‌های نگران، زخم‌های منتظر» روایتی از سختی‌های بیماران پروانه‌ای در جنگ ۱۲روزه در باغ کتاب تهران اکران می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «چشم‌های نگران، زخم‌های منتظر» به نویسندگی و کارگردانی علیرضا محمدی به همت خانه ای‌بی، تنها نهاد غیردولتی و رسمی حمایت از بیماران پروانه‌ای (EB) در کشور، روز چهارشنبه ۱۶ مهر در باغ کتاب تهران روی پرده می‌رود.

این مستند روایتگر روزهای سخت بیماران پروانه‌ای و خانواده‌هایشان در جریان جنگ ۱۲روزه تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه ایران است؛ روزهایی که کمبود شدید دارو و پانسمان حیاتی شرایط بیماران را به شدت دشوارتر کرد. با وجود این بحران، خانه ای‌بی با تلاش شبانه‌روزی توانست روند خدمت‌رسانی و حمایت‌های درمانی و معیشتی را ادامه دهد.

بیماران پروانه‌ای به دلیل ابتلا به یک بیماری ژنتیکی نادر با پوستی بسیار شکننده متولد می‌شوند و کوچک‌ترین تماس می‌تواند باعث ایجاد زخم‌ها و تاول‌های دردناک شود. همین امر نیاز آنان به دارو، پانسمان‌های خاص و مراقبت‌های ویژه را دوچندان می‌کند. خانه ای‌بی در سال‌های گذشته علاوه بر تأمین این نیازهای حیاتی، حمایت‌های معیشتی، درمانی و فرهنگی نیز به خانواده‌ها ارائه کرده است.

«چشم‌های نگران، زخم‌های منتظر» ضمن ثبت لحظاتی از رنج و ایستادگی بیماران و خانواده‌ها، نمادی از مقاومت، همبستگی مردمی و استمرار خدمت‌رسانی در سخت‌ترین شرایط است.

مراسم اکران این مستند روز چهارشنبه ۱۶ مهر ساعت ۱۵:۳۰ در باغ کتاب تهران سالن شماره ۷ برگزار خواهد شد و ورود برای عموم آزاد است.

فریبرز دارایی

