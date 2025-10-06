ملاقات مسئولان سازمان وظیفه عمومی با مشمولان در هفته انتظامی

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه ای اعلام کرد: به مناسبت هفته انتظامی سال ۱۴۰۴ مشمولان و خانواده های آنان می توانند روز چهارشنبه شانزدهم مهرماه مصادف با ششمین روز هفته انتظامی با مسئولین سازمان و همزمان با معاونین وظیفه عمومی استان ها از ساعت ۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰ صبح در دفتر نظارت همگانی ۱۹۷ تهران و استان ها ارتباط برقرار کنند.

لازم به ذکر است؛ مشمولان و خانواده های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و یاکانال سازمان در پیام رسان های داخلی(سروش،ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.