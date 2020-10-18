تسهیلات ویژه سازمان وظیفه عمومی ناجا در هفته نیروی انتظامی

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان وظیفه عمومی ناجا ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی در اطلاعیه ای اعلام کرد: تسهیلات ویژه ای در این هفته از سوی سازمان وظیفه عمومی ناجا برای رفاه حال مشمولان و خانواده های آنان درنظر گرفته شده است.

در این اطلاعیه آمده است: مشمولان کلیه مقاطع تحصیلی دارای برگ آماده به خدمت که متقاضی تعجیل تاریخ اعزام به خدمت به تاریخ آبان ماه سال جاری هستند، می توانند در هفته نیروی انتظامی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +۱۰) درخواست خود را ثبت کنند.

همچنین مشمولان کنکوری کلیه مقاطع تحصیلی دارای برگ آماده به خدمت می توانند تاریخ اعزام به خدمت خود را تا پایان آذرماه امسال از طریق دفاتر مذکور تمدید کنند.

گفتنی است، در راستای رسیدگی حداکثری به پرونده های پزشکی و یا کفالت مشمولان، کمیسیون های مربوطه با ظرفیت بیشتر در این هفته برگزار می شود.

لازم به ذکر است، مشمولان و خانواده های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir ، سامانه تلفن گویا به شماره ۰۹۶۴۸۰ و یا کانال سازمان در پیام رسان سروش به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.