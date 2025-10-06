  1. دانش و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۲

فراخوان چهارمین رویداد ملی فناورانه دانش‌آموزی «دانوا» منتشر شد

فراخوان چهارمین رویداد ملی فناورانه دانش‌آموزی «دانوا» منتشر شد

دانش‌آموزان مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم تا ۲۸ مهرماه فرصت دارند با مراجعه به پایگاه اینترنتی danovaresearch.com در چهارمین رویداد ملی فناورانه دانش‌آموزی «دانوا» ثبت‌نام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منطقه بین‌المللی نوآوری ایران، چهارمین دوره «دانوا» توسط منطقه نوآوری ایران و با حمایت وزارت آموزش‌وپرورش و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود. هدف از اجرای این رویداد، شناسایی و پرورش استعدادهای برتر و نوآور آینده کشور است.

این رویداد حوزه‌های تخصصی متنوعی از جمله برنامه‌نویسی و هوش مصنوعی، رباتیک، مکانیک و ابزار دقیق، برق و الکترونیک، سلامت و درمان، شیمی و مواد نوترکیب، صنایع نرم و خلاق، امنیت سایبری، محیط‌زیست و حمل‌ونقل را پوشش می‌دهد.

بخش‌هایی از جمله نمایشگاه، کارگاه‌های توانمندسازی، رقابت‌های رباتیک، تور فناوری و نمایش‌های علمی برای شرکت‌کنندگان در نظر گرفته شده است.

دانش‌آموزان مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم می‌توانند تا ۲۸ مهرماه با مراجعه به نشانی اینترنتی danovaresearch.com نسبت به ثبت‌نام و ارسال ایده‌های خود اقدام کنند.

همچنین علاقه‌مندان می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره‌های ۰۹۰۵۹۰۴۴۰۴۳ و ۰۹۹۳۸۱۴۴۷۶۱ تماس حاصل نمایند.

گفتنی است، سومین دوره رویداد دانوا در سال گذشته با حضور بیش از ۳۵۰ غرفه‌دار و مشارکت پرشور بیش از ۱۵ هزار دانش‌آموز در پارک فناوری پردیس برگزار شد.

کد خبر 6613388
مهتاب چابوک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها