به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منطقه بینالمللی نوآوری ایران، چهارمین دوره «دانوا» توسط منطقه نوآوری ایران و با حمایت وزارت آموزشوپرورش و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری برگزار میشود. هدف از اجرای این رویداد، شناسایی و پرورش استعدادهای برتر و نوآور آینده کشور است.
این رویداد حوزههای تخصصی متنوعی از جمله برنامهنویسی و هوش مصنوعی، رباتیک، مکانیک و ابزار دقیق، برق و الکترونیک، سلامت و درمان، شیمی و مواد نوترکیب، صنایع نرم و خلاق، امنیت سایبری، محیطزیست و حملونقل را پوشش میدهد.
بخشهایی از جمله نمایشگاه، کارگاههای توانمندسازی، رقابتهای رباتیک، تور فناوری و نمایشهای علمی برای شرکتکنندگان در نظر گرفته شده است.
دانشآموزان مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم میتوانند تا ۲۸ مهرماه با مراجعه به نشانی اینترنتی danovaresearch.com نسبت به ثبتنام و ارسال ایدههای خود اقدام کنند.
همچنین علاقهمندان میتوانند برای دریافت اطلاعات بیشتر با شمارههای ۰۹۰۵۹۰۴۴۰۴۳ و ۰۹۹۳۸۱۴۴۷۶۱ تماس حاصل نمایند.
گفتنی است، سومین دوره رویداد دانوا در سال گذشته با حضور بیش از ۳۵۰ غرفهدار و مشارکت پرشور بیش از ۱۵ هزار دانشآموز در پارک فناوری پردیس برگزار شد.
