توفان در مسابقات قایقرانی دریای بالتیک لهستان

خبرگزاری لهستان روز دوشنبه گزارش داد که توفان شدیدی در دریای بالتیک در شمال لهستان رخ داد و موجب واژگونی یک قایق در هفتاد و چهارمین مسابقه قایقرانی روبان آبی خلیج گدانسک شد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یورو نیوز، بر اساس این گزارش، یک قایق تفریحی دکل خود را از دست داد و دیگری واژگون شد. هیچ تلفاتی گزارش نشده است.

سباستین کلوسکا، مدیر سرویس جستجو و نجات دریایی لهستان، گفت که چهار قایق تفریحی قبلاً در معرض خطر بودند، اما اکنون ایمن هستند.

طبق این گزارش، این مسابقه به دلایل ایمنی به حالت تعلیق درآمد و همه قایق های شرکت‌کننده به بندر بازگردانده شدند.

موسسه هواشناسی و مدیریت آب لهستان روز یکشنبه هشدار توفان صادر کرد و پیش‌بینی کرد که بادهایی با قدرت تا ۹ در مقیاس بوفورت در سراسر دریای بالتیک خواهد وزید.

رقابت‌های روبان آبی خلیج گدانسک که اولین بار در سال ۱۹۵۲ برگزار شد، یکی از قدیمی‌ترین مسابقات قایقرانی دریایی سالانه لهستان است.

