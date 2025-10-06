توفان در مسابقات قایقرانی دریای بالتیک لهستان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یورو نیوز، بر اساس این گزارش، یک قایق تفریحی دکل خود را از دست داد و دیگری واژگون شد. هیچ تلفاتی گزارش نشده است.
سباستین کلوسکا، مدیر سرویس جستجو و نجات دریایی لهستان، گفت که چهار قایق تفریحی قبلاً در معرض خطر بودند، اما اکنون ایمن هستند.
طبق این گزارش، این مسابقه به دلایل ایمنی به حالت تعلیق درآمد و همه قایق های شرکتکننده به بندر بازگردانده شدند.
موسسه هواشناسی و مدیریت آب لهستان روز یکشنبه هشدار توفان صادر کرد و پیشبینی کرد که بادهایی با قدرت تا ۹ در مقیاس بوفورت در سراسر دریای بالتیک خواهد وزید.
رقابتهای روبان آبی خلیج گدانسک که اولین بار در سال ۱۹۵۲ برگزار شد، یکی از قدیمیترین مسابقات قایقرانی دریایی سالانه لهستان است.
