هدایت صحیح نسل جوان ضامن استمرار پیشرفت ایران اسلامی خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، الهام یاوری معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان پیش از طهر دوشنبه در دیدار با آیتالله سیدمحمد سعیدی، تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س)، بر ضرورت تقویت پیوند میان آموزش علمی و تربیت معنوی تأکید کرد و گفت: دانشآموزان استعدادهای درخشان باید به گونهای پرورش یابند که علاوه بر رشد علمی، دلبستگی عمیقتری به هویت دینی، فرهنگی و تمدنی خود پیدا کنند.
رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با اشاره به اجرای گسترده برنامههای تربیتی در مدارس استعدادهای درخشان افزود: سالانه حدود ۱۲۰ هزار نفر از دانشآموزان در طرحهای فرهنگی، آموزشی و مهارتی شرکت میکنند و این برنامهها شامل آموزش مهارتهای فردی، ادبیات و هنر، قرآن و معارف دینی، ورزش و فعالیتهای علمی متنوع است که به رشد همهجانبه دانشآموزان کمک میکند.
یاوری با تأکید بر اینکه نسل جوان امروز، ذخیره ارزشمند آینده کشور است، اظهار کرد: هدایت و تربیت صحیح آنان، ضامن استمرار پیشرفت ایران اسلامی خواهد بود و در مقابل، اگر از تربیت فرهنگی و ارزشی این نسل غفلت شود، دشمنان میتوانند از استعداد آنان در جهت اهداف خود سوءاستفاده کنند.
وی با اشاره به علاقهمندی نوجوانان و دانشآموزان ایرانی به فرهنگ اسلامی و آرمانهای انقلاب، تصریح کرد: مسئولان آموزشی وظیفه دارند این گرایش را تقویت و تعمیق کنند تا پیوند نسل جدید با ارزشهای دینی و ملی محکمتر شود، هرچه ارتباط دانشآموزان با مراجع علمی، دینی و فرهنگی بیشتر شود، احساس تعلق و وفاداری آنان نسبت به کشور نیز افزایش خواهد یافت.
رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با تأکید بر اهمیت تربیت نسل آینده در مسیر تمدنسازی اسلامی، خاطرنشان کرد: نظام تعلیم و تربیت باید بستری فراهم کند که نخبگان آینده، در خدمت ایمان، اخلاق و پیشرفت جامعه اسلامی قرار گیرند.
وی در پایان با اشاره به سخنان پیشوایان دینی درباره مسئولیت والدین و مسئولان در تربیت فرزندان، گفت: اگر در تربیت نسل جوان کوتاهی شود، آثار منفی آن دامنگیر کل جامعه خواهد شد و حمایت، هدایت و مراقبت از فرزندان این سرزمین، وظیفهای ملی و دینی است که باید با جدیت دنبال شود.
