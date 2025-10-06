به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمد سعیدی پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با الهام یاوری معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، با گرامیداشت مقام والای حضرت فاطمه معصومه(س)، اظهار کرد: این بانوی بزرگوار نماد عقلانیت، طهارت، ایمان و علم است و وجود ایشان، شهر قم را به یکی از مهم‌ترین مراکز علمی و حوزوی جهان اسلام تبدیل کرده است.

وی با تأکید بر اینکه رشد و شکوفایی علمی باید در کنار تربیت معنوی و اخلاقی صورت گیرد، افزود: کسی که پیوند قلبی با خدا برقرار کند و از درون بجوشد، در مسیر رشد حقیقی گام برمی‌دارد.

تولیت آستان حضرت معصومه(س) هدف از شناسایی و پرورش استعدادهای درخشان را صرفاً موفقیت علمی ندانست و گفت: پرورش نخبگان باید به تقویت ایمان، خودباوری و روحیه خدمت به مردم و نظام اسلامی منجر شود تا دانش آنان در مسیر تعالی کشور قرار گیرد.

وی با هشدار نسبت به خطر نفوذ فرهنگی دشمن در عرصه آموزش، تصریح کرد: دشمنان همواره تلاش می‌کنند نخبگان و استعدادهای درخشان ایرانی را از مسیر اصلی خود منحرف سازند و برخی نظام‌های آموزشی بیگانه، با هدف شناسایی و جذب استعدادهای ایرانی طراحی شده‌اند تا سرمایه علمی کشور را به نفع ملت‌های دیگر مصادره کنند.

آیت‌الله سعیدی با تأکید بر لزوم تقویت بنیان‌های علمی در داخل کشور، خاطرنشان کرد: همه مراحل رشد فکری و علمی باید در بستر ملی و اسلامی شکل گیرد تا ثمرات آن در خدمت پیشرفت ایران اسلامی قرار گیرد.

وی افزود: تجربه نشان داده هر تشکیلات علمی که بر اساس ایمان، اخلاص و بصیرت بنا نشود، در برابر نفوذ فکری و تحریف فرهنگی آسیب‌پذیر است که از این رو، مراکز علمی باید هدفمند، متعهد و زاینده باشند و در مسیر قرآن، اهل‌بیت(ع) و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب حرکت کنند.

امام جمعه قم با اشاره به ضرورت حفظ هویت دینی و ملی نخبگان گفت: افتخار نخبگان ایرانی باید در پایبندی به ارزش‌های اسلامی و انقلابی باشد و نخبگان این سرزمین باید بدانند قهرمان واقعی کسی است که با ایمان، بصیرت و تعهد، در خدمت به مردم و نظام اسلامی گام برمی‌دارد.

وی با بیان اینکه خون پاک شهدا ضامن پایداری نظام اسلامی است، تأکید کرد: مسیر شهدا باید در میان نسل جوان و استعدادهای برتر زنده بماند، چراکه پیشرفت علمی بدون ایمان، اخلاق و معنویت، به رشد حقیقی و ماندگار منتهی نخواهد شد.