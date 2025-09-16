  1. سیاست
نگاهداری: استعدادهای درخشان باید درگیر حکمرانی شوند

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: استعدادهای درخشان این مملکت باید درگیر حکمرانی شوند، چرا که امروز حکمرانی از پیچیده‌ترین علوم دنیاست.

به گزارش خبرنگار مهر، بابک نگاهداری در اولین رویداد ملی تفکر سیستمی و حکمرانی داده‌محور که عصر امروز (سه‌شنبه، ۲۵ شهریور ماه) در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت: مردمی‌سازی، شفاف‌سازی، کارآمدسازی و هوشمندسازی ۴ رویکرد رئیس مجلس از ابتدای دوره یازدهم بوده است.

وی تاکید کرد: هیچ مجلسی در دنیا به اندازه مجلس شورای اسلامی از سازوکارهای مشارکتی برای برگزاری رویدادهای نقش‌آفرین جهت استفاده از ظرفیت دانش آموزان استفاده نکرده است. مجلس ایران یکی از پیشروترین مجالس دنیا در اخذ نظرات صاحبنظران، پژوهشگران و نخبگان است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نخبه بودن صرفاً یک استعداد فردی نیست بلکه به معنای توانایی حل مسائل جامعه است، گفت: بهره هوشی به تنهایی برای کمک به کشور کافی نیست، بلکه در کنار آن هوش اجتماعی نیز مهم است.

نگاهداری ادامه داد: بهره هوشی در کنار هوش اجتماعی برای ایجاد جایگاه شغلی مناسب بسیار مهم است. همچنین ضریب شرافت نیز برای پیشرفت کشور بسیار مهم است که به افراد اخلاق و معنویت می‌دهد و مانع از وطن فروشی می‌شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: استعدادهای درخشان این مملکت باید درگیر حکمرانی شوند، چرا که امروز حکمرانی از پیچیده‌ترین علوم دنیاست و نخبگان باید برای آینده هر کشور شناسایی شوند.

