کشف ذخایر جدید گاز در میدان «پازن»

به گزارش خبرنگار مهر، محسن پاک‌نژاد وزیر نفت امروز در جمع خبرنگاران اعلام کرد: بر اساس اقدامات انجام‌شده در حوزه اکتشاف، میدان جدیدی موسوم به «پازن» شناسایی شده که در بخش جنوبی استان فارس قرار دارد و امتداد آن تا شمال استان بوشهر ادامه می‌یابد. این میدان حدود ۲۱ تا ۲۲ کیلومتر وسعت دارد و کشف آن پس از هفت تا هشت سال توقف عملیات در این محدوده انجام شده است.

وی افزود: با تکمیل مراحل حفاری فاز دوم و انجام آزمایش‌های تکمیلی بر روی چاه‌های این میدان، ۱۰ هزار میلیارد فوت مکعب به ذخایر گاز کشور افزوده شده است. با احتساب ضریب برداشت ۷۰ درصد، این میزان معادل ۷ هزار میلیارد فوت مکعب گاز قابل برداشت خواهد بود. این حجم گاز برابر با هفت هزار روز تولید گاز بخش جنوبی پارس جنوبی و حدود ۱۷ تا ۱۸ سال تولید مستمر گاز کشور است.

پاک‌نژاد خاطرنشان کرد: قرارداد توسعه میدان پازن امضا شده و پیش‌بینی می‌شود ظرف ۴۰ ماه آینده ظرفیت برداشت گاز از این میدان عملیاتی شود. او همچنین به کشف مهم دیگری اشاره کرد و گفت: برای نخستین‌بار تیم اکتشاف به عمقی دست یافته که منجر به شناسایی دست‌کم ۲۰۰ میلیون بشکه نفت خام شده است و احتمال افزایش این رقم در مراحل بعدی وجود دارد.

وزیر نفت با اشاره به جایگاه ایران به‌عنوان دومین دارنده ذخایر گاز جهان گفت: افزوده شدن این حجم ذخیره جدید می‌تواند در سال‌های آتی به جبران ناترازی‌های احتمالی کمک کند. وی از تلاش‌های کارکنان شرکت ملی نفت ایران در بخش اکتشاف قدردانی کرد و این موفقیت را دستاوردی بزرگ برای مردم ایران دانست.