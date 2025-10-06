به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد برادرزاده عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت:با توجه به مشکلات پیش آمده به دلیل فرسودگی لوله‌ها در مناطق چالوس و نوشهر، پروژه تعویض لوله‌های فرسوده و ارتقای ایستگاه‌های پمپاژ با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان آغاز شده است.

وی گفت::این پروژه یکی از دغدغه‌های بزرگ مردم منطقه بود که ۴۰ سال از عمر لوله‌ها گذشته و شکستگی‌های متعدد در طول مسیر باعث ایجاد مشکلات فراوانی شده بود.

وی افزود: پروژه تعویض لوله فلزی ۶۰۰ و ارتقای ایستگاه پمپاژ به منظور افزایش ظرفیت انتقال آب، در حال اجرا است. همچنین در کنار این پروژه، ارتقای ایستگاه پمپاژ سنگ تژن و بهسازی چشمی و چشم گردوک نیز در دستور کار قرار دارد که با این اقدام‌ها، ظرفیت انتقال آب از ۱۰۰۰ لیتر در ثانیه به ۱۳۰۰ لیتر در ثانیه افزایش خواهد یافت.

مدیرعامل آب و فاضلاب مازندران اظهار داشت: این پروژه‌ها با هدف ارتقای کیفیت خدمات به مردم عزیز چالوس و نوشهر طراحی شده است تا بتوانیم آب بیشتری را به مخزن‌های نواب و پشته انتقال دهیم و در نهایت، خدمات بهتری به مردم ارائه کنیم.

برادرزاده در ادامه گفت: ما برای سرعت بخشیدن به روند انجام کار، تعداد اکیپ‌های اجرایی را از ۴ به ۶ اکیپ افزایش داده‌ایم و به زودی تمامی عملیات به اتمام خواهد رسید. البته از مردم چالوس و نوشهر به دلیل مشکلات و اختلالات پیش آمده در این مدت عذرخواهی می‌کنم و از صبوری و همکاری آن‌ها قدردانی می‌کنم.

وی در پایان تاکید کرد: این پروژه‌ها جزو بزرگترین پروژه‌های عمرانی در حوزه آب و فاضلاب استان مازندران است که می‌تواند به صورت پایدار مشکلات آبرسانی این مناطق را حل کرده و خدمات بهتری را در آینده نزدیک به مردم عزیز ارائه دهد.