داوران نوجوان خارجی به جشنواره کودک آمدند؛ معرفی داوران بخش بین الملل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، محمدرضا تشکری مدیر امور بین‌الملل سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان درباره فرایند انتخاب داوران نوجوان این جشنواره گفت: فرایند انتخاب از طریق فراخوان عمومی و با معیارهای مشخصی همچون سن بین ۱۲ تا ۱۶ سال، تسلط کامل به زبان انگلیسی و علاقه‌مندی جدی به سینما انجام شد.

ویعنوان کرد: نوجوانان منتخب موظف به داوری ۱۲ فیلم بلند در بخش مسابقه هستند و جایزه پروانه زرین بهترین فیلم را به برگزیده نهایی اهدا می‌کنند.

مدیر امور بین‌الملل سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان تصریح کرد: داوران نوجوان هم‌زمان با داوران بین‌الملل آثار را مشاهده می‌کنند و به همین دلیل تسلط کامل به زبان انگلیسی یک شرط اصلی برای انتخاب بوده است. این فرایند مشابه تجربه جشنواره‌های بین‌المللی از جمله جیفونی ایتالیا طراحی شد؛ به این ترتیب داوران نوجوان پس از طی مراحل ارزیابی و آزمون، از میان تعداد زیادی متقاضی برگزیده شدند.

به گفته وی، حضور نوجوانان در ترکیب داوری باعث می‌شود آثار از منظر مخاطب اصلی جشنواره نیز ارزیابی شوند و این تجربه برای بسیاری از شرکت‌کنندگان در ادوار گذشته، مسیر آینده تحصیلی و حرفه‌ای آنها را تغییر داده است.

تشکری گفت: هیئت داوران نوجوان نیز شامل ۱۰ نفر از کشورهای انگلیس، لبنان، بلغارستان، چین، پاکستان، اوکراین، ترکیه، هند و بنگلادش هستند.

تشکری عنوان کرد: حضور داوران نوجوان از کشورهای مختلف بیانگر تنوع فرهنگی جشنواره و اهمیت نگاه نسل جوان به آثار سینمایی است.

وی در پایان گفت: جشنواره کودک و نوجوان، فقط یک رویداد سینمایی نیست؛ فرصتی‌ است برای شنیدن صدای نسل آینده، برای دیدن جهان از نگاه آنها و برای ساختن پلی میان فرهنگ‌ها با زبان تصویر. حضور داوران نوجوان از سراسر جهان، یادآور این حقیقت است که گفتگو، همدلی و خلاقیت، مرز نمی‌شناسد.

معرفی داوران بخش بین الملل؛ از پوران درخشنده تا غزل شاکری

همچنین چهره هایی از ایتالیا، روسیه و عمان و همچنین ۲ تن از ایران ترکیب داوران بخش بین الملل را تشکیل می دهند.

محمدرضا تشکری مدیر امور بین‌الملل سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان گفت: ترکیب هیئت داوران بین‌الملل متشکل از پنج نفر است؛ آندره مارتیک نونی از ایتالیا، سرگئی استروسوسکی از روسیه، جینان مهدی محمد از عمان، پوران درخشنده و غزل شاکری از ایران.

وی اضافه کرد: در بخش سیفژ که مربوط به نهاد بین‌المللی فیلم کودک است، سه داور الساندرواستیوانُن از ایتالیا، آشوک کائول از هند و مهین جواهریان از ایران حضور دارند.

سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در ۳ بخش ملی (فیلم‌های بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بین‌الملل و بخش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ مهر سال جاری با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان در حال برگزاری است.