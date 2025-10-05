اعلام نامزدهای مسابقه کوتاه داستانی و پویانمایی‌ جشنواره فیلم کودک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان، فهرست نامزدهای بخش فیلم های مسابقه کوتاه داستانی و پویانمایی سی و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان در آستانه آئین اختتامیه این بخش منتشر شد.
نامزدها به شرح زیر هستند:
نامزدهای دریافت پروانه زرین بهترین فیلم کوتاه داستانی:
«باکس ترش و ملس» به کارگردانی حانیه زنگارکی فراهانی و تهیهکنندگی بهراد رضازاده
«بیتورا» به کارگردانی محمدفرج صالحی و تهیهکنندگی محمدمهدی اباذری
«تهباری» به کارگردانی و تهیهکنندگی حسین پورخلیلی
«فرشته و شکاربان» به کارگردانی نوید صولتی و تهیهکنندگی مهاجر توحیدپرست
«مشق هر روز» به کارگردانی امیر روئینی و تهیهکنندگی سجاد انتظاریمهدی
نامزدهای دریافت پروانه زرین بهترین فیلم پویانمایی کوتاه:
«دیوار پشت و رو ندارد» به کارگردانی و تهیهکنندگی اکبر ترابپور
«کرگوش» به کارگردانی و تهیهکنندگی رضا سربخش و علی جمالی مطلق
«محیا» به کارگردانی و تهیهکنندگی امیر فیضی
آیین پایانی بخش فیلمهای مسابقه داستانی کوتاه و پویانمایی سی و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان، عصر روز دوشنبه ۱۴ مهر در اصفهان برگزار میشود.
