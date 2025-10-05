  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۰۰

اعلام نامزدهای مسابقه کوتاه داستانی و پویانمایی‌ جشنواره فیلم کودک

نامزدهای ۲ بخش فیلم‌های مسابقه کوتاه داستانی و پویانمایی‌ جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان، فهرست نامزدهای بخش فیلم های مسابقه کوتاه داستانی و پویانمایی سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در آستانه آئین اختتامیه این بخش منتشر شد.

نامزدها به شرح زیر هستند:

نامزدهای دریافت پروانه زرین بهترین فیلم کوتاه داستانی:

«باکس ترش و ملس» به کارگردانی حانیه زنگارکی فراهانی و تهیه‌کنندگی بهراد رضازاده

«بیتورا» به کارگردانی محمدفرج صالحی و تهیه‌کنندگی محمدمهدی اباذری

«ته‌باری» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی حسین پورخلیلی

«فرشته و شکاربان» به کارگردانی نوید صولتی و تهیه‌کنندگی مهاجر توحیدپرست

«مشق هر روز» به کارگردانی امیر روئینی‌ و تهیه‌کنندگی سجاد انتظاری‌مهدی

نامزدهای دریافت پروانه زرین بهترین فیلم پویانمایی کوتاه:

«دیوار پشت و رو ندارد» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی اکبر تراب‌پور

«کرگوش» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی رضا سربخش و علی جمالی مطلق

«محیا» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی امیر فیضی

آیین پایانی بخش فیلم‌های مسابقه داستانی کوتاه و پویانمایی سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، عصر روز دوشنبه ۱۴ مهر در اصفهان برگزار می‌شود.

ندا زنگینه

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
