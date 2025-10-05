به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین علمالهدی شامگاه یکشنبه در نشست خبری این اثر در حاشیه سی و هفتمین دوره جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان در سینما ساحل اصفهان، بر لزوم همراهی نهادهای آموزشی در تربیت مخاطب برای سینمای کودک و نوجوان تاکید کرد.
وی با اشاره به تجربهای در سال ۸۸ اظهار کرد: در آن سال پردیس سینمایی زندگی را راهاندازی کردم و همزمان فیلمی برای کودکان روی پرده بود. ما از مدارس درخواست کردیم دانشآموزان با حضور مربیان خود به تماشای آن فیلم بیایند، اما به محض ورود، بسیاری از آنها خواستار تغییر فیلم شدند و ترجیح دادند اثری دیگر را تماشا کنند. این تجربه نشان داد که وظیفه آموزش و پرورش در زمینه آشنا کردن دانشآموزان با سینمای کودک بسیار حیاتی است.
علمالهدی ادامه داد: اگر قرار باشد کودکان و نوجوانان مخاطب اصلی چنین فیلمهایی باشند، این مسئولیت تنها بر دوش تهیهکننده و فیلمساز نیست. آموزش و پرورش باید در این مسیر همراه شود و اولیا و مربیان نیز دغدغه تماشای آثار مناسب را برای دانشآموزان داشته باشند. تا زمانی که این دغدغه در نظام آموزشی و خانواده شکل نگیرد، این آثار تنها در جشنوارهها دیده میشوند و فرصتی برای اکران عمومی پیدا نخواهند کرد.
تهیهکننده موی گرگ با ابراز نگرانی از وضعیت اکران فیلمهای کودک در سینمای ایران اظهار کرد: متاسفانه ضریب موفقیت این نوع آثار در سینماهای کشور به حداقل رسیده و این اتفاق خوبی نیست. اگر آموزش و پرورش همانگونه که در گذشته برنامههایی مانند زنگ سینما را در مدارس دنبال میکرد، بار دیگر به میدان بیاید، میتوانیم این فیلمها را به دست مخاطبان اصلی برسانیم.
وی تاکید کرد: بدون حضور آموزش و پرورش و حمایت خانوادهها، شانس چندانی برای اکران عمومی آثار کودک و نوجوان وجود ندارد زیرا فضای گیشه بر سینما حاکم است. با این حال ما ناامید نیستیم و تلاش میکنیم از مسیر جشنوارهها و دیگر ظرفیتها این فیلمها را به مخاطب برسانیم
