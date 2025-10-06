  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۳۳

پیروزی سایپا مقابل مس سونگون در لیگ دسته اول فوتبال

پیروزی سایپا مقابل مس سونگون در لیگ دسته اول فوتبال

مهمترین بازی هفته هفتم لیگ دسته اول فوتبال با پیروزی سایپا مقابل مس سونگون رقم خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های هفته هفتم فصل جاری لیگ دسته اول فوتبال کشور امروز در شهرهای مختلف پیگیری شد که در یکی از مهم ترین بازی ها سایپا موفق به پیروزی مقابل میزبان خود مس سونگون شد تا فاصله خود را با نساجی مازندران به دو امتیاز برساند.

سایپا با این پیروزی ۱۲ امتیازی شد تا در رده دوم جدول قرار بگیرد. همچنین فرد البرز نیز با برد امروز مقابل شهرداری نوشهر به رتبه چهارم جدول صعود کرد.

نتایج بازی های امروز هفته هفتم لیگ دسته اول به شرح زیر است:

* فرد البرز ۲ - شهرداری نوشهر یک

* مس سونگون صفر - سایپا یک

* داماش گیلان یک - نیروی زمینی یک

* هوادار صفر - پارس جنوبی جم یک

کد خبر 6613865

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها