پیروزی سایپا مقابل مس سونگون در لیگ دسته اول فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های هفته هفتم فصل جاری لیگ دسته اول فوتبال کشور امروز در شهرهای مختلف پیگیری شد که در یکی از مهم ترین بازی ها سایپا موفق به پیروزی مقابل میزبان خود مس سونگون شد تا فاصله خود را با نساجی مازندران به دو امتیاز برساند.

سایپا با این پیروزی ۱۲ امتیازی شد تا در رده دوم جدول قرار بگیرد. همچنین فرد البرز نیز با برد امروز مقابل شهرداری نوشهر به رتبه چهارم جدول صعود کرد.

نتایج بازی های امروز هفته هفتم لیگ دسته اول به شرح زیر است:

* فرد البرز ۲ - شهرداری نوشهر یک

* مس سونگون صفر - سایپا یک

* داماش گیلان یک - نیروی زمینی یک

* هوادار صفر - پارس جنوبی جم یک