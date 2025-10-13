  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۴۷

توقف ساپیا و پیروزی مس شهربابک در هفته هشتم لیگ یک

دیدارهای هفته هشتم لیگ دسته اول امروز با برگزاری ۶ بازی پیگیری شد که در اولین دیدار مس شهربابک موفق به کسب سه امتیاز در خارج از خانه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته هشتم لیگ دسته اول فوتبال کشور امروز دوشنبه ۲۱ مهر با انجام ۶ بازی پیگیری شد که تیم مس شهربابک موفق شد در مازندران با ۲ گل تیم شهرداری نوشهر را شکست دهد. سایپا هم در ورزشگاه انقلاب کرج مقابل نفت و گاز گچساران به تساوی بدون گل رسید و فرصت نزدیک شدن به صدر جدول را از دست داد.

نتایج دیدارهای هفته هشتم لیگ دسته اول به شرح زیر است:

یکشنبه ۲۰ مهر

* نیروی زمینی یک - شناورسازی قشم صفر
* پارس جنوبی جم صفر - فرد البرز صفر
* پالایش نفت بندرعباس یک - مس سونگون صفر

دوشنبه ۲۱ مهر

* شهرداری نوشهر صفر - مس شهربابک ۲
* سایپا صفر - نفت و گاز گچساران صفر
* بعثت کرمانشاه صفر - داماش گیلان صفر

* مس کرمان صفر - آریو اسلامشهر صفر
* نود ارومیه صفر - نساجی صفر
* صنعت نفت آبادان ٣ - هوادار یک

