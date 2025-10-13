توقف ساپیا و پیروزی مس شهربابک در هفته هشتم لیگ یک

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته هشتم لیگ دسته اول فوتبال کشور امروز دوشنبه ۲۱ مهر با انجام ۶ بازی پیگیری شد که تیم مس شهربابک موفق شد در مازندران با ۲ گل تیم شهرداری نوشهر را شکست دهد. سایپا هم در ورزشگاه انقلاب کرج مقابل نفت و گاز گچساران به تساوی بدون گل رسید و فرصت نزدیک شدن به صدر جدول را از دست داد.
نتایج دیدارهای هفته هشتم لیگ دسته اول به شرح زیر است:
یکشنبه ۲۰ مهر
* نیروی زمینی یک - شناورسازی قشم صفر
* پارس جنوبی جم صفر - فرد البرز صفر
* پالایش نفت بندرعباس یک - مس سونگون صفر
دوشنبه ۲۱ مهر
* شهرداری نوشهر صفر - مس شهربابک ۲
* سایپا صفر - نفت و گاز گچساران صفر
* بعثت کرمانشاه صفر - داماش گیلان صفر
* مس کرمان صفر - آریو اسلامشهر صفر
* نود ارومیه صفر - نساجی صفر
* صنعت نفت آبادان ٣ - هوادار یک
