توقف ساپیا و پیروزی مس شهربابک در هفته هشتم لیگ یک

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته هشتم لیگ دسته اول فوتبال کشور امروز دوشنبه ۲۱ مهر با انجام ۶ بازی پیگیری شد که تیم مس شهربابک موفق شد در مازندران با ۲ گل تیم شهرداری نوشهر را شکست دهد. سایپا هم در ورزشگاه انقلاب کرج مقابل نفت و گاز گچساران به تساوی بدون گل رسید و فرصت نزدیک شدن به صدر جدول را از دست داد.

نتایج دیدارهای هفته هشتم لیگ دسته اول به شرح زیر است:

یکشنبه ۲۰ مهر

* نیروی زمینی یک - شناورسازی قشم صفر

* پارس جنوبی جم صفر - فرد البرز صفر

* پالایش نفت بندرعباس یک - مس سونگون صفر

دوشنبه ۲۱ مهر

* شهرداری نوشهر صفر - مس شهربابک ۲

* سایپا صفر - نفت و گاز گچساران صفر

* بعثت کرمانشاه صفر - داماش گیلان صفر

* مس کرمان صفر - آریو اسلامشهر صفر

* نود ارومیه صفر - نساجی صفر

* صنعت نفت آبادان ٣ - هوادار یک