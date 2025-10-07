  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۴۵

نساجی در صدر جدول فاصله را بیشتر کرد/ اسلامشهری‌ها توان پیروزی ندارند

نساجی در صدر جدول فاصله را بیشتر کرد/ اسلامشهری‌ها توان پیروزی ندارند

تیم فوتبال نساجی با برتری در هفته هفتم لیگ دسته اول فاصله خود با تیم دوم در جدول را افزایش داد.

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم هفته هفتم رقابت های لیگ دسته اول فوتبال کشور امروز سه شنبه ۱۵ مهر با انجام ۴ بازی پیگیری شد که تیم نساجی در خانه موفق شد بعثت کرمانشاه را شکست دهد و فاصله خود با سایپا در صدر جدول را افزایش دهد. نساجی در پایان هفته هفتم با ۱۷ امتیاز صدرنشین است و سایپا با ۱۲ امتیاز در رده دوم قرار دارد.

در دیگر دیدار های امروز دو تیم آریو اسلامشهر و صنعت نفت آبادان به نتیجه تساوی رسیدند تا اسلامشهری ها چهارمین تساوی خود را کسب کنند و در ۵ بازی اخیر خود موفق به کسب سه امتیاز بازی نشود. تیم مس شهر بابک هم توانست مس کرمان را از پیش رو بردارد.

نتایج دیدار های امروز لیگ دسته اول به شرح زیر است:

* نساجی ۳ - بعثت کرمانشاه صفر
* آریو اسلامشهر صفر - صنعت نفت آبادان صفر
* مس شهر بابک یک - مس کرمان صفر
* نفت و گاز گچساران صفر - پالایش نفت بندرعباس ٢

کد خبر 6615083

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها