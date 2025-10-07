به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم هفته هفتم رقابت های لیگ دسته اول فوتبال کشور امروز سه شنبه ۱۵ مهر با انجام ۴ بازی پیگیری شد که تیم نساجی در خانه موفق شد بعثت کرمانشاه را شکست دهد و فاصله خود با سایپا در صدر جدول را افزایش دهد. نساجی در پایان هفته هفتم با ۱۷ امتیاز صدرنشین است و سایپا با ۱۲ امتیاز در رده دوم قرار دارد.

در دیگر دیدار های امروز دو تیم آریو اسلامشهر و صنعت نفت آبادان به نتیجه تساوی رسیدند تا اسلامشهری ها چهارمین تساوی خود را کسب کنند و در ۵ بازی اخیر خود موفق به کسب سه امتیاز بازی نشود. تیم مس شهر بابک هم توانست مس کرمان را از پیش رو بردارد.

نتایج دیدار های امروز لیگ دسته اول به شرح زیر است:

* نساجی ۳ - بعثت کرمانشاه صفر

* آریو اسلامشهر صفر - صنعت نفت آبادان صفر

* مس شهر بابک یک - مس کرمان صفر

* نفت و گاز گچساران صفر - پالایش نفت بندرعباس ٢