نساجی به صدر جدول لیگ دسته اول صعود کرد + نتایج سایر دیدارها

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم لیگ دسته اول فوتبال کشور امروز سه شنبه اول مهر ماه با انجام سه بازی پیگیری شد. تیم نساجی در ورزشگاه شهید مطنی قائمشهر موفق شد با گل دقایق پایانی میثم تهی دست تیم نیروی زمینی را شکست دهد و موقتاً با ۱۱ امتیاز بالاتر از تیم هوادار در صدر جدول قرار گرفت.

دو تیم آریو اسلامشهر و فرد البرز هم به نتیجه تساوی بدون گل رسیدند. مس کرمان هم با تک گل امید پورقنبری موفق شد مس سونگون را شکست دهد و با ۷ امتیاز موقتاً به رده چهارم جدول صعود کرد. این بازی قرار بود از ساعت ۱۶:۳۰ آغاز شود که به دلیل برخی از موانع این بازی با تأخیر ۴۵ دقیقه‌ای از ساعت ۱۷:۱۵ آغاز شد.

نتایج دیدارهای امروز به شرح زیر است:

* نساجی یک - نیروی زمینی صفر

* آریو اسلامشهر صفر - فرد البرز صفر

* مس سونگون صفر - مس کرمان یک

سایر دیدارهای این هفته فردا چهارشنبه دوم مهر برگزار خواهد شد.

* داماش - سایپا

* بعثت - صنعت نفت آبادان

* هوادار - شهرداری نوشهر

* مس شهر بابک - نود ارومیه

* شناورسازی قشم - پالایش نفت بندرعباس

* نفت و گاز گچساران - پارس جنوبی جم