نخستین رایزنی رؤسای جمهور برزیل و آمریکا از زمان جنجال تعرفه‌ها

دفتر ریاست جمهوری برزیل اعلام کرد: لولا دا سیلوا در جریان رایزنی تلفنی از ترامپ خواست تا تعرفه ۴۰ درصدی بر کالاهای برزیلی را لغو کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، دفتر ریاست جمهوری برزیل امرزو دوشنبه با صدور بیانیه ای از برقراری تماس تلفنی میان لولا دا سیلوا رئیس جمهور برزیل و دونالد ترامپ همتای آمریکایی وی خبر داد.

در بیانیه صادره از سوی دفتر ریاست جمهوری برزیل در این خصوص آمده است: لولا دا سیلوا در جریان رایزنی تلفنی از ترامپ خواست تا تعرفه ۴۰ درصدی بر کالاهای برزیلی را لغو کند.

طبق بیانیه‌ دولت برزیل، طرفین در این گفتگوی تلفنی برای حفظ ارتباط مستقیم، شماره تلفن‌ های خود را رد و بدل کردند.

این نخستین رایزنی تلفنی میان رؤسای جمهور برزیل و آمریکا از زمان وضع تعرفه های یکجانبه واشنگتن بر بزریل به شمار می آید.

