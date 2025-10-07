به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، موسیقی لرد، خواننده و ترانهسرای نیوزیلندی پس از کنسرتی که در نیویورک برگزار و در آن حمایت خود از فلسطین را ابراز کرد، در پلتفرمهای اصلی پخش موسیقی در اسرائیل از دسترس خارج شد.
این خواننده در طول اجرای خود روی صحنه فریاد «فلسطین را آزاد کنید» را سر داد و همزمان چراغهای صحنه به رنگ رنگهای پرچم فلسطین درآمدند. اندکی پس از آن، کاربران ساکن مناطق اشغالی توسط اسرائیل گزارش دادند که آلبومها و آهنگهای لرد دیگر در اپل موزیک و اسپاتیفای در دسترس نیستند.
تاکنون نه لرد و نه پلتفرمهای پخش موسیقی بیانیه رسمی درباره حذف موسیقی وی منتشر نکردهاند و هنوز روشن نیست آیا این تصمیم توسط پلتفرمها، توزیعکنندگان موسیقی یا نمایندگان محلی صدور مجوز گرفته شده است.
لرد پیش از این نیز از حقوق فلسطینیان حمایت کرده بود و سال ۲۰۱۷ هم در حالی که قرار بود در تلآویو روی صحنه برود، پس از درخواستهای فعالانی که از هنرمندان میخواستند به جنبش تحریم فرهنگی رژیم صهیونیستی بپیوندند، برنامهاش را لغو کرد.
شعبه شرکت یونیورسال موزیک در اسرائیل که انتشار آثار لرد در این منطقه را مدیریت میکند، در این مورد اظهار نظری نکرده است.
اظهارات این خواننده بحثهای تازهای را در مورد تلاقی هنر، سیاست و پلتفرمهای دیجیتال برانگیخته و نظرات شامل کسانی که از موضع او حمایت میکنند و دیگرانی که آن را دارای انگیزه سیاسی میدانند، تقسیم شده است.
نظر شما