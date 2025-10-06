  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۰۷

افزایش سطح آماده‌باش ارتش اشغالگر از ترس عملیات ضدصهیونیستی

رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی دستور افزایش سطح آماده‌باش نظامیان اشغالگر را در طول اعیاد یهودی صادر کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که «ایال زامیر» رئیس ستاد ارتش اشغالگر دستور افزایش سطح آماده‌باش را در طول اعیاد یهودی صادر کرده است.

این خبر در حالی است که شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان آمریکا به نقل از برخی مقام های این کشور گزارش داد که جزئیات و جدول زمانی خروج اسرائیل از نوار غزه طبق طرح ترامپ هنوز مورد توافق قرار نگرفته است.

رژیم صهیونیستی با وجود اعلام موافقت مشروط جنبش حماس با طرح رئیس جمهور آمریکا برای آتش بس در نوار غزه و تأکید ظاهری ترامپ بر ضرورت توقف حملات به این باریکه، همچنان به تجاوزگری و اقدامات مجرمانه خود علیه ملت فلسطین ادامه می دهد.

