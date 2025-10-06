کاخ سفید: مذاکرات فنی درباره غزه بسیار حساس است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید امروز دوشنبه اعلام کرد: رئیس جمهور ترامپ فردا سه‌ شنبه میزبان مارک کارنی نخست وزیر کانادا خواهد بود.

کاخ سفید ادامه داد: دموکرات‌ها باید به دیوانگی خود پایان دهند و امروز در مورد لایحه بودجه برای پایان دادن به تعطیلی دولت رأی دهند. رئیس جمهور ترامپ در حال تماس با دموکرات‌ ها برای ترغیب آنها به رأی دادن به پایان دادن به تعطیلی دولت است.تعطیلی دولت به دلیل بازی‌ های سیاسی دموکرات‌ ها برای ششمین روز ادامه دارد. دموکرات‌ ها عمداً دولت را تعطیل می‌ کنند و میلیون‌ ها کارمند فدرال در نتیجه آن رنج می‌ برند.

در بخش دیگری از سخنان سخنگوی کاخ سفید آمده است: مذاکرات فنی در مصر بین ویتکاف (نماینده دولت ترامپ در منطقه)، کوشنر (داماد ترامپ) و طرف‌ های مربوطه در مورد طرح غزه در حال انجام است. همه طرف‌ ها بر لزوم پایان دادن به جنگ در غزه اتفاق نظر دارند. تیم‌ های فنی در مصر در حال بررسی راه‌ های ایجاد فضای ایده‌ آل برای آزادی اسیران (اسراء صهیونیست نزد حماس) در غزه هستند. برای آینده غزه و فلسطین به تضمین‌ های امنیتی و دولت خوب نیاز داریم.

کارولین لیویت، بدون اشاره به حمایت های همه جانبه کشورش از جنایت های رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه ادعا کرد: رئیس جمهور ترامپ می‌خواهد اسیران هر چه سریع‌ تر آزاد شوند و ما نمی‌ خواهیم خطوط قرمزی ترسیم کنیم! ما در تلاشیم تا صلحی پایدار و بادوام در غزه برقرار کنیم و اطمینان حاصل کنیم که نوار غزه تهدیدی برای امنیت اسرائیل یا ایالات متحده ایجاد نمی‌کند! مذاکرات فنی در مصر بسیار حساس است و مسائل زیادی برای بحث وجود دارد. رئیس جمهور ترامپ معتقد است که صلح در غزه امکان‌پذیر است!