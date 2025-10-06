روایت ترامپ از رایزنی با رئیس جمهور برزیل

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز دوشنبه در خصوص رایزنی تلفنی خود با همتای برزیلی اش در تروث سوشال نوشت: امروز صبح، تماس تلفنی بسیار خوبی با لولا، رئیس جمهور برزیل داشتم. ما در مورد مسائل زیادی صحبت کردیم، اما بیشتر بر اقتصاد و تجارت بین دو کشور متمرکز بود.

رئیس جمهور آمریکا ادامه داد: ما رایزنی های بیشتری خواهیم داشت و در آینده‌ ای نه چندان دور، هم در برزیل و هم در ایالات متحده با هم دیدار خواهیم کرد. از این تماس تلفنی لذت بردم، کشورهای ما با هم بسیار خوب تعامل خواهند کرد!

دفتر ریاست جمهوری برزیل ساعاتی پیش با صدور بیانیه ای از برقراری تماس تلفنی میان لولا دا سیلوا رئیس جمهور برزیل و دونالد ترامپ همتای آمریکایی وی خبر داده بود.

در بیانیه صادره از سوی دفتر ریاست جمهوری برزیل در این خصوص آمده بود: لولا دا سیلوا در جریان رایزنی تلفنی از ترامپ خواست تا تعرفه ۴۰ درصدی بر کالاهای برزیلی را لغو کند.