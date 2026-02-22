به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا»، رئیس جمهور برزیل در آستانه سفر به واشنگتن و دیدار با ترامپ در سخنانی اعلام کرد که برزیلیا خواستار جنگ سرد جدیدی نیست.

رئیس جمهور برزیل پس از آنکه رئیس جمهور آمریکا تعرفه ۱۵ درصدی بر واردات کشورش از سایر کشورها اعمال کرد، از دونالد ترامپ خواست تا با همه کشورها به طور برابر رفتار کند.

لولا در دهلی نو به خبرنگاران گفت: می‌ خواهم به دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، بگویم که ما جنگ سرد جدیدی نمی‌خواهیم. ما دخالت در هیچ کشور دیگری را نمی‌خواهیم. ما می‌خواهیم با همه کشورها به طور برابر رفتار شود.

این در حالیست که رئیس‌ جمهور آمریکا پیشتر اعلام کرد: بر اساس بررسی دقیق، جزئی و کامل تصمیم مسخره، بد و فوق‌ العاده ضد آمریکایی دیوان عالی آمریکا در مورد تعرفه‌ ها که دیروز پس از ماه‌ ها بررسی صادر شد، ا من به عنوان رئیس جمهور آمریکا بی درنگ تعرفه جهانی ۱۰ درصدی بر کشورهایی را که بسیاری از آنها دهه‌ هاست بدون هیچ جبرانی (تا زمانی که من بر سر کار آمدم!) از ایالات متحده کلاهبرداری می‌کنند، به سطح کاملا مجاز و از نظر قانونی بررسی شده ۱۵ درصدی افزایش خواهم داد. طی چند ماه آینده، دولت ترامپ تعرفه‌ های جدید و از نظر قانونی مجاز را تعیین و صادر خواهد کرد که روند فوق‌العاده موفق ما در بازسازی دوباره آمریکا را ادامه خواهد داد!

روز گذشته اعلام شد که ترامپ پس از مخالفت دیوان عالی آمریکا با اعمال تعرفه های رئیس جمهور این کشور، گفته بود تعرفه‌ های گمرکی جهانی جدیدی را امضا کرد که به‌صورت تقریبا فوری اجرایی خواهد شد.

وی تأیید کرده بود: هم کنون تعرفه‌های گمرکی جهانی را به میزان ۱۰ درصد برای تمامی کشورها امضا کردم. اعمال این تعرفه ها که آن را امضا کرده‌ام، به‌صورت تقریبا فوری اجرایی می شود.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که دیوان عالی آمریکا در تصمیمی که پیش‌تر اعلام شد، با درخواست دولت ترامپ برای اعمال تعرفه‌های گمرکی بر اساس یک سازوکار مشخص مخالفت کرده بود.

دیوان عالی آمریکا جمعه پیش تعرفه‌های ترامپ را لغو کرد.