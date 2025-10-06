به گزارش خبرنگار مهر، حامد جعفری، در آیین اختتامیه بخش فیلم‌های کوتاه و پویانمایی این رویداد که شامگاه دوشنبه برگزار شد، اظهار کرد: فیلم کوتاه جایی است که هر ثانیه وزن دارد و به سنگینی معنا می‌آفریند. فیلم کوتاه یعنی ایمان به لحظه‌ها، جرات گفتن و خلق جهانی تازه در چند نفس تصویر؛ جهانی که گاه از نگاه ساده و بی‌آلایش یک کودک روایت می‌شود و اندیشه‌ای در ذهن بیننده بیدار می‌کند.

وی با اشاره به اهمیت جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان گفت: این جشنواره مدرسه‌ای برای تجربه، کلاسی برای رویا و صحنه‌ای برای تولد خلاقیت است؛ تولدی که آینده سینمای ایران و پرورش مخاطبان فرهیخته فردا را تضمین می‌کند.

به گفته دبیر سی و هفتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، فیلم‌سازان جوان با ساده‌ترین پویانمایی‌ها و کوتاه‌ترین روایت‌ها، جهان تازه‌ای می‌آفرینند و گاه با چند دقیقه تصویر، درسی از زندگی به مخاطب می‌دهند.

وی افزود: چنین است قدرت هنر که در کوتاه‌ترین لحظات بلندترین معناها را می‌آفریند، و این معنا زمانی رساتر است که پای آینده‌سازان این سرزمین، یعنی کودکان و نوجوانان، در میان باشد.

جعفری از داوران، همراهان پرتلاش و همه کسانی که در پشت صحنه برای حمایت از سینمای کودک و نوجوان تلاش کرده‌اند، قدردانی کرد و حضور مهمانانی از چندین کشور جهان را مایه غنای این رویداد دانست.

وی اظهار کرد: هنرمندان جوان با امید و خلاقیت خود فصل تازه‌ای از سینمای ایران را آغاز کرده‌اند و امشب جشن خلاقیت و همدلی برای ساختن فردایی روشن‌تر است.

دبیر سی و هفتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در پایان تاکید کرد: سینمای ایران با تکیه بر دغدغه‌های کودکان و نوجوانان و با پرداختن به نیازهای این نسل، دوباره قد برخواهد افراشت و نگاه جهانی را به تحسین وادار خواهد کرد