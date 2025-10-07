به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم پایانی و معرفی برگزیدگان فیلمهای کوتاه و انیمیشن سی و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلم های کودکان و نوجوانان شامگاه دوشنبه ۱۴ مهر با حضور رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی، حامد جعفری دبیر جشنواره و جمعی از مدیران سینمایی و هنرمندان در اصفهان برگزار شد.
در بخشی از این برنامه، نکوداشت زندهیاد مهدی مسعودشاهی از مدیران با سابقه سینمایی برگزار شد. در این بخش رائد فریدزاده، حامد جعفری، حبیب ایل بیگی و علی صالحی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر اصفهان و خانواده زندهیاد مسعودشاهی روی صحنه آمدند، سپس با اهدای لوح و هدیهای از آنها قدردانی شد و یاد و خاطره این هنرمند را گرامی داشتند.
برگزیدگان بخش بین الملل
پس از پخش ویدیویی کوتاه از روند برگزاری جشنواره، تیزری از فیلمهای راهیافته به بخش بینالملل و داوران این بخش پخش شد. سپس هیئت داوران بینالملل متشکل از پنج نفر شامل آندره مارتیک نونی از ایتالیا، سرگئی استروسوسکی از روسیه، جینان مهدی محمد از عمان، پوران درخشنده و غزل شاکری از ایران روی صحنه رفتند.
مارتیک نونی به نمایندگی از هیئت داوران متن بیانیه این هیئت را قرائت کرد.
دیپلم افتخار این دوره از جشنواره در این بخش به «حوریه» به کارگردانی محمود شریفی اصل از ایران برای روایت ساده و تاثیرگذار از دنیای کودکانه ای که با امید و درد در هم تنیده است، تعلق گرفت.
همچنین پروانه زرین بهترین فیلم کوتاه به فیلم «علف هرز» به کارگردانی پلا کازاک از کشور چک اهدا شد.
سپس سیاوش چراغیپور بازیگر سینما و تلویزیون پرفورمنسی درباره روند زندگی خود، از دست دادن برخی عزیزانش در جنگ و آشنایی با جادوی سینما اجرا کرد.
برگزیدگان بخش ملی
در ادامه داوران بخش ملی روی صحنه آمدند، این هیئت شامل مریم اسمیخانی، حسین مهکام، وحید ملتجی، امیرشهاب رضویان و امیرمحمد دهستانی هستند.
رضویان در سخنانی بیان کرد: یادی از فیلمساز بزرگ و افتخار سینمای ایران که آغازگر فیلم کوتاه درباره کودک بود، میکنم؛ عباس کیارستمی. همچنین چقدر جای خالی امیر نادری حس میشود فیلم «ساز دهنی» او خیلی برای ما خاطرهانگیز بود.
در ادامه دیپلم افتخار هیئت داوران برای کارگردانی «باکس ترش و ملس» به حانیه زنگارکی فراهانی تعلق گرفت.
بهراد رضازاده تهیهکننده این اثر پس از دریافت جایزه بیان کرد: از هیئت داوران ممنونم اما لازم میدانم بگویم ما فیلمسازان دوست داریم مخاطب، فیلم ما را ببیند و امیدواریم که شرایط مناسبی برای دیده شدن فیلمهای کوتاه فراهم شود. خواهش من است جوایز فیلمسازی در فیلم کوتاه به جشنواره برگردد و شرایطی فراهم شود که کودکان و نوجوانان این فیلمها را ببینند.
فراهانی هم عنوان کرد: دست پدر و مادرم را می بوسم و ممنونم. مسیر زندگی من را رامبد جوان تغییر داد او انسان شریفی است. از بهراد رضازاده و رضا فهیم تشکر میکنم که اگر او نبود فیلم ما ساخته نمیشد. ما این فیلم را همه با هم ساختیم و این دیپلم را به رضا فهیمی تقدیم میکنم.
پروانه زرین فیلم کوتاه به فیلم «ته باری» ساخته حسین پورخلیلی اهدا شد.
دیپلم افتخار فیلم پویانمایی به اکبر ترابپور برای «دیوار پشت و رو ندارد» اختصاص پیدا کرد.
پروانه زرین بخش پویانمایی نیز به «کرگوش» به کارگردانی رضا سربخش و تهیهکنندگی علی جمالی مطلق اهدا شد.
