به گزارش خبرنگار مهر، رائد فریدزاده، در آیین اختتامیه بخش فیلمهای کوتاه و پویانمایی سی و هفتمین دوره جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان که شامگاه دوشنبه برگزار شد، اظهار کرد: جشنواره کودک و نوجوان قاعدتاً جشنوارهای برای کودکان و نوجوانان است اما در کنار آن فرصتی برای بزرگسالان، والدین و جامعه فراهم میکند تا با قشری که بسیار آسیبپذیر است، با درک و تحمل بیشتری مواجه شوند.
وی افزود: این رویداد به والدین و جامعه امکان میدهد تا به آموزش و تعامل بهتر با کودکان پرداخته و درک عمیقتری نسبت به آیندهسازان کشور پیدا کنند.
رئیس سازمان سینمایی کشور همچنین حضور مهمانان خارجی در جشنواره را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: امیدوارم مهمانان از کشورهای مختلف که برای حضور در این جشنواره قدم رنجه کردهاند، تجربه خوشی را در این رویداد بینالمللی داشته باشند.
فریدزاده در پایان به نامزدها و برندگان بخش فیلمهای کوتاه تبریک گفت و افزود: موفقیت آنها نشاندهنده توانایی و استعداد نسل جوان در عرصه سینما است و امیدوارم این جشنواره بتواند مسیر پیشرفت و رشد خلاقیت کودکان و نوجوانان کشور را هموار کند.
