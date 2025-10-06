دریادار ایرانی: دریای خزر جای مانور دیگران نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران در جریان سفر به روسیه برای حضور در اجلاس فرماندهان نیروی دریایی کشورهای حاشیه دریای خزر، اظهار کرد: پنج کشور حاشیه دریای خزر مناسبات بسیار خوبی تعریف کرده‌اند و امسال هم آمده‌ایم تا شرایط جدید را مجدداً با یکدیگر بررسی و در صحنه عمل، اجرا کنیم.

وی با تاکید بر اینکه هدف همه کشورهای حاشیه دریای خزر، برقراری امنیت دریاست، ادامه داد: این امر با مشارکت کشورهای حاشیه دریای خزر و به گونه‌ای انجام می‌شود که اقتصاد این منطقه، پویا باشد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران با بیان اینکه دریای خزر محیطی نیست که جای مانور به دیگران بدهد، اظهار کرد: به اندازه کافی دور دریای خزر قدرت جمع شده است و موارد مشخص‌شده در این نشست هم به خوبی پیش خواهد رفت. پیام این نشست همین است که کشورهای حاشیه دریای خزر، خودشان تصمیم‌گیر باشند.

دیدار و گفت‌وگو با فرمانده نیروی دریایی ارتش روسیه و ملاقات دوجانبه با فرماندهان نیروی دریایی جمهوری آذربایجان و قزاقستان از مهمترین برنامه‌های سفر دریادار ایرانی به سن‌پترزبورگ است.