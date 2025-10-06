سفر فرمانده نیروی دریایی ارتش به روسیه برای شرکت در اجلاس خزر

به گزارش خبرگزاری مهر ، امیر شهرام ایرانی شامگاه یکشنبه در بدو ورود به فرودگاه بین‌المللی پولکووا، مورد استقبال کاظم جلالی سفیر کشورمان در روسیه و ولادیمیر زمتسکوف معاون فرمانده نیروی دریایی ارتش روسیه قرار گرفت.

دیدار و مذاکره با فرمانده نیروی دریایی ارتش روسیه، شرکت در اجلاس فرماندهان نیروی دریایی کشورهای حاشیه دریای خزر ، ملاقات دوجانبه با فرماندهان نیروی دریایی جمهوری آذربایجان و قزاقستان از جمله برنامه‌های امیر دریادار ایرانی در سن‌پترزبورگ است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران همچنین از چند پایگاه نظامی دریایی در خلیج فنلاند، ناو سرفرماندهی آدمیرال گریگوروویچ و موزه نظامی دریایی روسیه بازدید خواهد کرد.