۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۹:۴۲

سفر فرمانده نیروی دریایی ارتش به روسیه برای شرکت در اجلاس خزر

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در اجلاس فرماندهان نیروی دریایی کشورهای حاشیه دریای خزر وارد سن‌پترزبورگ روسیه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، امیر شهرام ایرانی شامگاه یکشنبه در بدو ورود به فرودگاه بین‌المللی پولکووا، مورد استقبال کاظم جلالی سفیر کشورمان در روسیه و ولادیمیر زمتسکوف معاون فرمانده نیروی دریایی ارتش روسیه قرار گرفت.

دیدار و مذاکره با فرمانده نیروی دریایی ارتش روسیه، شرکت در اجلاس فرماندهان نیروی دریایی کشورهای حاشیه دریای خزر ، ملاقات دوجانبه با فرماندهان نیروی دریایی جمهوری آذربایجان و قزاقستان از جمله برنامه‌های امیر دریادار ایرانی در سن‌پترزبورگ است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران همچنین از چند پایگاه نظامی دریایی در خلیج فنلاند، ناو سرفرماندهی آدمیرال گریگوروویچ و موزه نظامی دریایی روسیه بازدید خواهد کرد.

کد خبر 6612964
هادی رضایی

